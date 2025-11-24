GIUNTE 2025 Elezioni Giunte, ecco i 9 Capitani di Castello ed i risultati definitivi A Domagnano Roberta Cecchini supera per un soffio Alberto Lazzari. In Città Alberto Simoncini confermato Capitano con il 59,89% delle preferenze sul rivale Alessandro Bronzetti

Elezioni Giunte, ecco i 9 Capitani di Castello ed i risultati definitivi.

Poco oltre alle 23:00 sono arrivati i dati definitivi delle elezioni amministrative della Repubblica di San Marino. Partiamo dalle certezze delle liste uniche: a Montegiardino viene confermato per il terzo mandato Giacomo Rinaldi, stesso risultato ottenuto da Marino Rosti a Chiesanuova.

Iniziano il secondo mandato Giorgio Moroni a Faetano ed Enzo Semprini ad Acquaviva.

Sono Capitani per la prima volta Marco Gattei a Fiorentino, Andrea Crescentini a Serravalle e Matteo Sartini a Borgo Maggiore.

Per quanto riguarda i due Castelli in cui c'era una sfida tra due liste, a Domagnano Roberta Cecchini diventa Capitano superando per soli 10 voti lo sfidante Alberto Lazzari. Si attendono le verifiche scheda per scheda anche alla luce del 6,66% di schede nulle e bianche.

San Marino Città conferma invece il Capitano uscente Alberto Simoncini con il 59,89% delle preferenze sul rivale Alessandro Bronzetti che si ferma al 40,11%.

Nella giornata di domani verranno scrutinati i voti di lista e si sapranno così le composizioni di tutte le Giunte.

