Alessandro Mancini (NPLR): "Guardiamo coerentemente a chi con noi si è opposto alla forze di Adesso.sm”

Con il voto dell’8 dicembre la lista Noi Per la Repubblica sarà necessariamente forza di governo. Siamo storicamente una forza di equilibrio, di moderazione e dialogo.

Nostro principale obiettivo dare stabilità al sistema Paese con messaggi chiari alla cittadinanza, al sistema economico e agli interlocutori stranieri. A partire dall’amica Repubblica d’Italia e l’Unione Europea. Sarà, per questo, nostra intenzione porci in maniera responsabile, fermi sui contenuti ma chiari con chi vogliamo condividere questa responsabilità.

Già nelle indicazioni di apparentamento abbiamo volontariamente dichiarato e definito quale sarà il nostro perimetro e la nostra prospettiva.

Guardiamo coerentemente a chi con noi - dal ruolo di opposizione – si è opposto alla forze di targate “Adesso.sm”.

Per noi socialisti il contribuire ad un’alleanza di governo deve essere il mezzo per produrre la forte inversione di rotta che auspichiamo. Non certo una scorciatoia per ricavare qualche poltrona in più.

Comunicato stampa

Alessandro Mancini