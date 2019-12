Arena Digitale - Faccia a Faccia con ASI

Martedì 3 dicembre alle ore 21 presso la sala polivalente di Murata, si svolgerà l’inedito faccia a faccia tra ASI (Associazione Sammarinese per l’Informatica) e la politica, dove tutti i partiti impegnati nella campagna elettorale, attraverso il proprio candidato, si confronteranno con il Presidente di ASI, in un’intervista che toccherà tutti gli aspetti del Digitale e dell’Innovazione. Sarà un momento unico di confronto per capire le posizioni dei partiti rispetto a tematiche fondamentali per lo sviluppo socio-economico, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di ASI, che ha proposto l'istituzione di una nuova Segreteria di Stato alla "Trasformazione Digitale", proprio per sottolinearne la prioritaria nell'agenda politica. ASI ci tiene a sottolineare che non sarà un evento esclusivamente tecnico, ma alla portata di tutti, proprio perché tutte le persone possano comprenderne l’importanza. La serata è aperta a tutta la cittadinanza.

Evento Facebook: http://bit.ly/Arena_Digitale

Comunicato stampa

Associazione Sammarinese per l’Informatica