Big bang RETE, la presentazione dei candidati e del programma

Un uragano, una tempesta, un mare forza nove che spazzi via corrotti e corruttori, cricche italo- lussemburghesi, avvoltoi della finanza e tutti i parassiti che hanno impoverito ogni cittadino sammarinese per generazioni e generazioni. Questo è quel che ci vuole per fare spazio alla gente onesta e competente, a persone che lavorano quotidianamente con serietà, che non chiedono niente se non di rendere il loro concittadino orgoglioso del proprio Paese. RETE nasce tra la gente e sa perfettamente che in essa ci sono le risorse migliori per far rinascere il Paese: quelle persone tenute ai margini, quando non vessate e oppresse perché non asservite al potere e ostracizzate per la loro libertà di pensiero. Continueremo a lavorare affinché esse trovino il loro spazio e diano il loro contributo all’interesse generale. Condividere, coinvolgere, partecipare. Non ci servono i burattini, teste di legno, yesmen dalla testa vuota e le tasche piene. Sempre a discapito di qualcun altro. Ecco il senso della nostra festa elettorale, dove non vedrete candidati fare la questua ai tavoli, ma tante persone, di tutte le età e impegnate in diversi ruoli e professioni, tutte animate dalla stessa volontà di dare una mano agli altri e al nostro Paese. Ci sarà spazio per i bambini, per i giovani, per gli adulti, per i non più giovanissimi; sarà una festa piena di colori e di musica, perché è anche questo, forse soprattutto questo, il senso della partecipazione politica. Il senso del sereno dopo il Big Bang! Ci vediamo sabato 23 novembre, dalle 15:30 fino a tarda sera, sotto i Portici di Borgo Maggiore.