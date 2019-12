Dim invita tutti alla chiusura della campagna elettorale il 6 dicembre a Domagnano

Dim invita tutti alla chiusura della campagna elettorale il 6 dicembre a Domagnano.

Si avvicina domenica, giorno in cui i cittadini saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti dando alla politica la possibilità di rinnovarsi e di riabilitarsi. La politica dovrà tornare ad essere l’affermazione della volontà generale e non più di quella di pochi individui, privilegiando la trasparenza, la chiarezza e la sintesi della diversità di opinione e pensiero. La differenza col passato starà nel nuovo metodo di governo. Il politico dovrà realizzare quanto programmato, discostandosi dall’antiquato calcolo elettorale del promettere in cambio di voti; egli dovrà dialogare e confrontarsi – pure in maniera accesa, ma nel rispetto dell’opinione altrui – con ogni componente della vita pubblica. Il cittadino tornerà ad essere orgoglioso di una Repubblica di San Marino responsabile, che tutelerà i bisognosi senza piegarsi al sopraffattore e all’imbroglione. La Legge tornerà ad essere uguale per tutti. La partecipazione alla vita pubblica sarà promossa anziché penalizzata, l’informazione pubblica dovrà essere valutata nella propria obiettività da un comitato di cittadini. L’8 Dicembre, ci sarà l’occasione di voltare pagina: un’opportunità che non deve essere sprecata. La coalizione Domani in Movimento attende la cittadinanza alla serata pubblica di chiusura della campagna elettorale, venerdì 6 dicembre alla Sala Montelupo di Domagnano, dalle ore 21:00. “Scegli di costruire il Domani insieme a noi!” DOMANI IN MOVIMENTO DOMANI - Motus Liberi R.E.T.E. Movimento Civico



