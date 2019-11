Donne candidate alle elezioni: "l'indifferenza è la peggior violenza!"

Le donne candidate alle prossime elezioni si sono riunite oggi 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in Piazza della Libertà per confermare in maniera trasversale il proprio impegno a favore di una cultura dell'uguaglianza e che possa prevenire ogni forma di violenza. Le candidate si sono tenute per mano ricordando ad alta voce che "l'indifferenza è la peggior violenza!" convinte che alcune battaglie non conoscano bandiere. Non viene perciò rilasciata alcuna intervista ma soltanto un comunicato condiviso.

Comunicato congiunto

Le donne candidate alle elezioni

