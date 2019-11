Ēlego ha presentato i suoi candidati: 12 persone che hanno il coraggio di mettersi in gioco

Ēlego ha presentato ufficialmente i suoi candidati: una serata intensa sia a livello emotivo che di partecipazione, quella di ieri. La campagna elettorale si è aperta, noi di Ēlego siamo pronti ad affrontarla con tutto l’impegno sia politico che umano. In una fase in cui la confusione regna sovrana, Ēlego sceglie la strada della chiarezza, presentando una lista rappresentativa del proprio progetto politico. “Potevamo anche noi presentarci alle elezioni con una lista eterogenea per storie personali e politiche – così esordisce il Portavoce Francesco Morganti – ma abbiamo deciso di non farlo. Abbiamo invece messo in piedi una lista che ha tra i suoi componenti persone che si sono già impegnate in politica; oltre a persone che si presentano per la prima volta ad una competizione elettorale”. La forza di Ēlego è di essere un gruppo coeso. È una forza politica che non nasce dal nulla, perché ha solide radici identitarie e valoriali, ma che vuole essere un soggetto del tutto nuovo per metodo e dinamiche. Ēlego respinge con forza l’idea di un partito plasmato sul modello del “comitato elettorale” che contatta i suoi elettori solo prima delle elezioni, senza renderli partecipi delle scelte politiche. Noi vogliamo essere un soggetto attivo, propositivo, maggiormente collegato con i sostenitori, con le istituzioni, con le organizzazioni economiche e sociali. Concludendo, noi di Ēlego ringraziano tutti coloro che ieri sera ci hanno sostenuto con la loro presenza; un grazie speciale va ai nostri volontari che hanno reso possibile l’evento. Ēlego è formato da persone che ancora hanno voglia di mettersi in gioco. Il tempo di costruire è arrivato.

c.s. Ēlego

