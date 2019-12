Incontro con la lista PDCS che ha ricevuto oggi il mandato dalla Reggenza

Incontro con la lista PDCS che ha ricevuto oggi il mandato dalla Reggenza.

I rappresentanti della lista NOI PER LA REPUBBLICA hanno incontrato, questo pomeriggio, il PDCS – forza uscita vincitrice dalla recente consultazione elettorale – a cui l’Eccellentissima Reggenza ha conferito il mandato esplorativo. Nel corso del confronto, svoltosi all’interno di un clima franco e costruttivo, i rappresentanti di “Noi Per la Repubblica” hanno fornito, alla Democrazia Cristiana, le seguenti indicazioni: · Disponibilità a contribuire alla formazione – in tempi brevi - di un Governo stabile aperto alle riforme; · Adottare un metodo di governo improntato alla condivisione con forze sociali ed economiche, con al centro l’azione e l’indirizzo del Consiglio Grande e Generale; · Intraprendere un percorso di riforme istituzionali che comprenda l’equilibrio dei poteri dello stato a partire dal Collegio Garante e risolvere i gravi problemi della giustizia; · Avviare un’azione immediata tesa al risanamento dei conti pubblici ed al rilancio della politica estera, in particolar modo nel rapporto con la Repubblica d’Italia, e per produrre nel breve periodo riforme utili allo sviluppo economico e la ricostruzione della reputazione internazionale. NOI PER LA REPUBBLICA è pronta fin d’ora ad approfondire i contenuti da inserire nel programma di governo che sarà sintesi dei programmi elettorali delle forze politiche che costituiranno la prossima maggioranza.



I più letti della settimana: