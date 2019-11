l Gazebo di Libera: da domani in piazza con i cittadini

Dopo il successo delle quattro serate che sono servite ad introdurre attraverso un’apprezzata combinazione tra spettacolo e dibattito i contenuti del suo programma elettorale, suddiviso nei quattro macro-temi Diritti, Ambiente, Lavoro e Cultura, Libera lancia una nuova iniziativa. Convinta che il modo migliore per raccontare ai cittadini i propri progetti e ricevere da essi un feedback sia quello di stare a contatto dalla gente, a partire da domani e fino al 6 dicembre, data della chiusura della campagna elettorale, Libera, che si caratterizza come la lista del dialogo, sarà presente con i propri candidati nei luoghi che meglio rappresentano il confronto e la socializzazione: le piazze. “Il Gazebo di Libera” sarà presente ogni giorno, dalle 17:00 alle 20,30, sulla base di un calendario itinerante, per parlare di pari opportunità, ambiente e green economy, San Marino Bio come volano nella nuova agricoltura, di diritto alla salute, di scuole e università come motori dello sviluppo, di sport, di infrastrutture, ma anche di ICEE come strumento formidabile per l’equità, di superamento del proibizionismo attraverso la cannabis e di patrimonio storico e artistico. Questi sono solo alcuni dei temi, perché a dettare la scaletta dei vari appuntamenti saranno i cittadini con le loro domande, curiosità e il loro desiderio di approfondire i contenuti. Nel Gazebo di Libera i cittadini potranno trovare disponibilità all’ascolto, possibilità di confronto, progetti per San Marino in un clima cordiale e informale, riscaldati da caldarroste e brulè.

Questo il calendario del Gazebo di Libera: ù

- Lunedì 25 novembre Domagnano (piazza Centrale)

- Martedì 26 novembre Gualdicciolo (centro Gualdo)

- Mercoledì 27 novembre Chiesanuova (piazza del Canneto)

- Giovedì 28 novembre Ospedale (Parcheggio)

- Venerdì 29 novembre Serravalle (piazza Bertoldi)

- Domenica 1 dicembre Ciarulla (Wonder bay)

- Lunedì 2 dicembre Dogana (piazza Enriquez)

- Martedì 3 dicembre Montegiardino (piazza Grande)

- Mercoledì 4 dicembre Faetano (piazza del Massaro)

- Giovedì 5 dicembre Città (Stradone)

- Venerdì 6 dicembre Borgo (Portici)

- Venerdì 6 dicembre Centro commerciale Atlante: chiusura campagna elettorale