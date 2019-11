La Lista Noi per la Repubblica si è presentata alla cittadinanza

La Lista Noi per la Repubblica si è presentata alla cittadinanza.

La Lista Noi per la Repubblica si è presentata alla cittadinanza lunedì 19 novembre alla Sala Polivalente in una serata partecipata e densa di contenuti. Prima della presentazione ed il saluto dei 50 candidati è stato dedicato un doveroso ricordo a Marino Venturini e Marino Serra che rimarranno nel cuore e nella memoria di tutti. Quattro i rappresentanti che hanno preso la parola e hanno motivato il gruppo, come forza pronta per la sfida del governo. “Il fatto di avere esperienza politica non è e non deve essere un disvalore, ma qualcosa di utile soprattutto in questo momento storico. Basta ad una politica di soli slogan.” ha dichiarato Gerardo Giovagnoli ed ha aggiunto “serve un giusto mix tra novità ed esperienza. Non contrapposizione, ma condivisione”. Alessandro Mancini è certo “Saremo forza di Governo dopo l’8 dicembre, e governeremo il Paese, con lo stesso obiettivo che abbiamo avuto nella costruzione del nostro progetto, la condivisione, il confronto, la rappresentatività, come ingredienti indispensabili, per risolvere i problemi e ridare fiducia e speranza ai Sammarinesi”. A seguire è intervenuto Federico Pedini Amati che ha posto l’accento sul valore della collaborazione “il nostro paese ha bisogno di Unione. Questa è la sfida che lanciamo ai nostri cittadini. Un paese che è stato violentato da laceranti e divisivi politiche sotto tutti gli aspetti”. Gian Nicola Berti ha poi concluso affermando che la motivazione che ci unisce è "l’amore per questo paese ed in questa sfida è il bene comune e non è il personalismo a guidarci, assieme alle tante competenze rappresentate. Noi per la Repubblica inizia con questi messaggi la campagna elettorale e proseguirà nei prossimi giorni con 4 serate di approfondimento del programma, con l’obiettivo di riscrivere la storia di San Marino dopo l’8 dicembre.

c.s. Noi per la Repubblica

I più letti della settimana: