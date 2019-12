La Segreteria Interni sulla pubblicazione istituzionale incompleta

La Segreteria Interni sulla pubblicazione istituzionale incompleta.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, a seguito di una segnalazione ricevuta in data odierna, informa che la pubblicazione istituzionale “Elezioni politiche 2019” inviata a domicilio, potrebbe riscontrare “una difformità” nella stampa di alcune copie della pubblicazione medesima, ovvero la mancanza di una parte del Programma di Governo della lista “Noi per la Repubblica” e delle relative foto dei candidati. “Difformità” che sembra ricondursi ad un numero limitatissimo di copie. Ai fini della massima trasparenza la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, ritiene opportuno informare che - preso atto “della difformità” rilevata sia in una copia consegnata da un esponente della lista “Noi per la Repubblica” che in una copia ritornata alla Segreteria di Stato in quanto non ritirata dal destinatario - ha immediatamente contattato l’Azienda incaricata, che si è occupata della realizzazione e della stampa, nonché dell’imbustamento e consegna della pubblicazione all’Ufficio arrivi e partenze di Poste San Marino S.p.A., per la relativa spedizione. Il responsabile dell’Azienda incaricata ha subito attivato le necessarie verifiche e dichiarato verbalmente che è stato rilevato un problema tecnico in fase di assemblaggio e confezionamento. Il responsabile ha altresì assicurato che il fenomeno è limitato ad una esigua quantità: presumibilmente poche decine di pubblicazioni non complete. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni contestualmente all’avvio delle verifiche, ha comunicato - per il tramite della TV di Stato - immediatamente l’errore di stampa rilevato. Nel riaffermare la piena disponibilità verso chi avesse ricevuto la pubblicazione non completa e nel rammaricarsi dell’accaduto, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni chiede di contattare il numero 0549/882425 – dalle ore 8,15 alle ore 18,00 - per richiedere l’invio della pubblicazione completa e ricorda che la pubblicazione è consultabile sui seguenti siti: www.interni.segreteria.sm - www.elezioni.sm.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Interni



I più letti della settimana: