Motus Liberi: Serata pubblica di presentazione dei candidati e del programma

Per DOMANI - Motus Liberi la politica è spirito di servizio, è desiderio di lavorare per il bene di tutti. Soltanto coloro che lavorano sodo, giorno e notte, cercando possibili soluzioni ai problemi che riguardano la nostra Repubblica, cittadini che lottano ogni giorno per un posto migliore in cui vivere, hanno in mano le carte giuste per riportare al meritato splendore il nostro Paese. Costruita con questo spirito ed entusiasmo è la serata pubblica che abbiamo organizzato per giovedì 21 novembre 2019 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano di San Marino Città, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Si tratta sicuramente di un appuntamento importante, in quanto ci sarà modo di incontrare tutta la nostra squadra e di approfondire i punti del programma di coalizione (DIM): la presenza ed il contributo di ciascuno sono preziosi nel costruire il nostro Domani, che è sempre più vicino.

DOMANI - Motus Liberi



