Noi per la Repubblica: conferenza su Carisp

NOI PER LA REPUBBLICA ha convocato oggi una conferenza stampa per valutare gli ultimi accadimenti in Cassa di Risparmio, cogliendo l’occasione di ripercorre alcune tappe decisive. Non c’è dubbio che sia necessario individuare i responsabili di quanto accaduto, ma la politica deve guardare avanti e le azioni di riduzione dei costi, deliberate dal Consiglio di Amministrazione in questi giorni (cassa integrazione, chiusura di filiali e mancata stabilizzazione dei dipendenti ex-asset) mettono in difficoltà, selettivamente, qualcuno. Sarebbe invece necessario, nel caso, operare con una modalità solidale e collettiva. È imprescindibile soprattutto cambiare il punto di vista: Cassa di Risparmio è un problema o è una risorsa? NOI PER LA REPUBBLICA pensa che sia una risorsa. È la banca di Stato e può essere lo strumento per far ripartire l'economia. Cassa è già stata al centro di un progetto paese: l’investimento in Delta lo è stato. Purtroppo non vi erano le protezioni istituzionali sufficienti a farlo resistere agli attacchi esterni. Serve però avere lo stesso grado di ambizione e colmare le lacune presenti al tempo, perciò servono accordi a livello di banche centrali e più in generale con l’Italia. Cassa rappresenta ancora un patrimonio finanziario (vedi i crediti sanitari vantati nei confronti dell’amministrazione italiana), di conoscenze e professionalità ma soprattutto può essere uno strumento attraverso il quale nei negoziati per una nuova cooperazione con l’Italia poter offrire servizi e vantaggi ed ottenere riconoscimento e investimenti in Repubblica. NOI PER LA REPUBBLICA intende proporre da subito una strategia paese, l’abbandono della perversa e controproducente logica delle lotte intestine ed il cambiamento di approccio nel caso Delta e porre al centro dell’attenzione l’interesse nazionale.

Comunicato stampa

Noi per la Repubblica