Noi per la Repubblica ha incontrato Paolo Calvano, Segretario del PD della regione Emilia Romagna.

Mercoledì 27 novembre una delegazione di Noi per la Repubblica ha incontrato Paolo Calvano Segretario del PD della regione Emilia Romagna e Consigliere dell’Assemblea Legislativa, nell’ambito delle relazioni con le aree limitrofe. Durante l’incontro è stato presentato il progetto politico della lista Noi per la Repubblica che intende porsi quale interlocutore di governo con la presente e con la prossima Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. Noi per la Repubblica ritiene infatti di fondamentale importanza rendere anche i rapporti di vicinato un tema su cui investire nella prossima legislatura al fine di moltiplicare le possibilità di investimenti, di miglioramento delle infrastrutture viarie, di interazioni con un sistema sanitario ritenuto tra i migliori del mondo. Troppo spesso la politica sammarinese ha messo in secondo piano il rapporto con le regioni confinanti, è tempo di rendere strategico e costante lo scambio di esperienze ed obiettivi.



