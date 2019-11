Pdcs: a Borgo Maggiore si è parlato di lavoro

E’ stata una serata molto partecipata quella di mercoledì 27 novembre a Borgo Maggiore in occasione del ciclo di incontri con i cittadini che il PDCS sta proseguendo in tutti i castelli. Il titolo della serata era “7 lavoratori su 10 sono frontalieri” che, come hanno spiegato in maniera eloquente i relatori, era volutamente provocatorio. Durante la serata si è risposto alle dichiarazioni del SDS Zafferani riferite al periodo successivo all’entrata in vigore del “decreto Zafferani”. A seguito di questo decreto è emerso che a fronte dei 796 nuovi assunti di questi 525 erano frontalieri, informazione facilmente calcolabile direttamente dal sito web ufficiale delle statistiche di San Marino e che porta l’attenzione sul fatto che la percentuale dei Sammarinesi o comunque Residenti neo occupati si attesta sul 34,1%. Chiarito questo punto la serata si è svolta in maniera molto positiva dando la possibilità oltre che di rispondere alle domande pervenute sui canali Social del PDCS anche di confrontarsi con i tanti presenti che hanno voluto prendere la parola e discutere di quello che dovrà essere lo sviluppo del settore lavorativo per la prossima legislatura. Il PDCS ringrazia per la grande partecipazione alla serata e invita tutti i cittadini oggi 29 novembre con l’Aperitivo della squadra “ROSA” del PDCS alle ore 18:00 presso la Sala Montelupo, seguirà l’incontro su Società e Sanità dal titolo “Miglioriamo la sanità per una vita di qualità” con un ospite d’eccezione, il Dottor Guido Carpani, già Capo Gabinetto del Ministero della Salute in passato con il Ministro Balduzzi e il Ministro Giulia Grillo, Vice Presidente dell’Istituto Toniolo e Consigliere di Amministrazione dell’Università Cattolica di Roma.

