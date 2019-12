Resoconto del colloquio fra una delegazione di Noi per la Repubblica e il Sottosegretario al MEF Pier Paolo Baretta

Nei giorni scorsi una delegazione di Noi per la Repubblica formata da Federico Pedini Amati, Gerardo Giovagnoli, Andrea Belluzzi e Lazzaro Rossini si è recata a Roma presso il Ministero Economia e Finanze per incontrare il Sottosegretario di Stato Pier Paolo Baretta. Il Sottosegretario Baretta, amico e grande conoscitore della Repubblica di San Marino, ha accolto la delegazione di Noi per la Repubblica con particolare cortesia e disponibilità. Nell’incontro sono stati affrontati temi di grande attualità politica per la Repubblica di San Marino. In modo particolare il Sottosegretario Baretta ha offerto la disponibilità ad intavolare un negoziato per affrontare in un’ottica di collaborazione l'attuale situazione del bilancio pubblico sammarinese. Su questo punto il Sottosegretario Baretta ha garantito la massima collaborazione ad intrattenere quanto prima - non appena sarà insediato il prossimo Governo - un dialogo costante e fattivo per individuare soluzioni possibilmente condivise e sostenute in modo diretto dalla Repubblica italiana. Il Ministero Economia e Finanze e il Sottosegretario Baretta guardano con particolare attenzione ai rapporti tra Banca Centrale e Banca d’Italia. Le valutazioni espresse sono state molto positive. In modo particolare è stato evidenziato il lavoro compiuto dalla stessa Banca Centrale e dalla sua Vigilanza nell’ultimo anno, soprattutto sotto l’aspetto dell’affidabilità e della credibilità. L’incontro con il Sottosegretario Baretta è stato particolarmente importante e proficuo nell’ottica di costruire nel prossimo futuro rapporti concreti e fattivi con la Repubblica Italia.

c.s. Noi per la Repubblica

