Rete: a Serravalle una serata dedicata alla situazione finanziaria

Le finanze di San Marino sono malate da tempo, ma negli ultimi tre anni le condizioni sono precipitate grazie alle scelte distruttive di governo e maggioranza consiliare. I costi economici e sociali di provvedimenti insondabili sono oggi a carico della cittadinanza: il bilancio di Cassa di Risparmio, la svendita dei crediti Delta, l’operazione Titoli, le nomine prezzolate delle pedine di Confuorti. Invece di ammettere le proprie responsabilità, Adesso.sm si è sempre scagliata contro RETE in maniera ingannevole e neghittosa: ai microfoni chiedeva il dialogo, negli uffici dava mandato all’Avvocatura di verificare ogni nostro comunicato per poi querelarci. Appare ormai chiaro come boicottare RETE nasconda solo l'obiettivo di evitare che sia RETE stessa a dipanare la matassa, andando a spulciare dove forse vi è "parecchio" da tener nascosto. La gestione della finanza pubblica necessita di altro tipo di provvedimenti, se si vuole uscire dal tunnel. Occorre correggere gli squilibri, attuare una rigorosa azione di recupero dei Non Performing Loans (NPL) ricollocando risorse professionali in esubero nel settore finanziario, ripristinare la fiducia, garantire i risparmiatori. Importante sarà l'avvio di forme di partenariato pubblico e privato, nonché l'avvalersi di strumenti finanziari innovativi, in grado di offrire soluzioni agli specifici bisogni come la cultura, l’ambiente, il turismo. Ne parleremo lunedì 2 dicembre alle ore 21:00 presso la Casa del Castello di Serravalle.

c.s. Movimento Civico Rete