Segreteria Interni: venerdì 6 dicembre termina la campagna elettorale. Sabato 7 dicembre “il giorno del silenzio”.

Alle ore 24:00 di venerdì 6 dicembre 2019 termina la campagna elettorale per le elezioni di domenica 8 dicembre.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ricorda che, a norma di legge (legge 14/03/1997 e successive modifiche) dopo tale termine “è assolutamente vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo sia attuata”.

Si ricorda che “a chi svolga qualsiasi attività di propaganda elettorale prima dell'apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi, con qualsiasi mezzo, impedisca e turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, si applica la pena disposta dall'articolo 398 del Codice Penale.”.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Guerrino Zanotti, invita le candidate, i candidati, le elettrici e gli elettori, al rispetto delle regole che disciplinano la campagna elettorale anche in riferimento all’uso corretto dei social-media.

Auspica che vi sia un’alta affluenza ai seggi e che ognuno voglia esercitare il proprio diritto/dovere di voto in un clima sereno e democratico.

Ringrazia fin da ora tutte le persone impegnate al fine di permettere un corretto funzionamento dell’apparato organizzativo della giornata delle elezioni politiche.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ricorda:

- l’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica che dal giorno 28 novembre 2019 fino al giorno delle elezioni compreso, rimarrà aperto dalle ore 8,15 fino alle 19 (il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.00 e il giorno delle votazioni dalle 7.00 alle 20.00) per il rilascio, agli elettori che non avessero ricevuto il certificato elettorale, o del duplicato se lo avessero smarrito o deteriorato, nonché per il rilascio dei documenti di riconoscimento;

- l’AASS garantirà, per gli elettori, il servizio gratuito di trasporto pubblico a chiamata, attraverso i propri mezzi. Gli elettori potranno usufruire del servizio previa chiamata ai numeri telefonici indicati e resi pubblici (tel. n. 0549 887121 - 887123), e previa presentazione del certificato elettorale;

- i Centri Salute restano chiusi durante la giornata di domenica 8 dicembre 2019. Coloro che si trovano nella necessità di presentare il certificato medico per il voto assistito, potranno rivolgersi al proprio medico delle Cure Primarie nei giorni precedenti la consultazione e, nei casi di dimenticanza o forza maggiore, al Direttore di Dipartimento Ospedaliero o suo delegato presso l’Ospedale di Stato nel giorno delle votazioni, al numero telefonico indicato e reso pubblico (tel. n. 0549 994877).

- Per il trasporto degli infermi sarà disponibile l’ambulanza, il numero di telefono da contattare è il 0549 994230.

