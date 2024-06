Accuse a SdS Berti, Alleanza Riformista replica: "Affermazioni infondate e dettate da interessi elettorali"

In risposta al recente comunicato congiunto di Rete, RF, Libera, PSD e Demos, Alleanza Riformista desidera esprimere la propria posizione riguardo le accuse mosse al Segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti. Alleanza Riformista ritiene che tali affermazioni siano infondate e dettate da interessi elettorali, piuttosto che da una reale preoccupazione per il bene del Paese. È spiacevole constatare come, anziché affrontare la campagna elettorale sulle proposte e sulle necessità del Paese, alcuni preferiscano perdere il loro tempo per diffamare gli avversari. Riteniamo che il Segretario Berti abbia operato con trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti. Invitiamo tutte le forze politiche a mantenere un dibattito costruttivo e rispettoso, focalizzandosi sulle reali priorità dei cittadini. La politica deve essere un campo di confronto sereno e basato sui fatti, non su attacchi personali e infondati. Alleanza Riformista continuerà a lavorare per il bene del Paese, promuovendo politiche di riforma che possano migliorare la vita di tutti i cittadini sammarinesi.

C.s. Alleanza Riformista