Alleanza Riformista. Condanna di Daniele Guidi: Silenzio Assordante di Repubblica Futura

Cari amici di Repubblica Futura,

ci auguravamo che almeno durante la campagna elettorale poteste dimostrare un po' più di serietà. Evidentemente, la vostra penna non può scrivere diversamente. Le vostre accuse sono tanto prevedibili quanto infondate, ma almeno ci regalano qualche momento di ilarità. Sarebbe invece davvero interessante leggere una vostra nota stampa sulla recente condanna di Daniele Guidi. Ricordiamo bene come il 30 gennaio del 2019 il vostro giornale di partito lo definiva “Strainnocente”. Forse potreste trovare il tempo e l'ispirazione per affrontare anche questo argomento tra un attacco e l'altro. E proprio a proposito di Daniele Guidi, ci piacerebbe sapere se anche a voi di Repubblica Futura sta a cuore la necessità di porre in essere tutte le iniziative possibili per recuperare il maltolto sottratto ai sammarinesi dai compagni di merende. Così come sarebbe altrettanto interessante capire un po' di più su quel famoso Nicola della telefonata con l'ingegner Grandoni. Non abbiamo ancora capito di quale Nicola si trattasse, ma evidentemente, visto il vostro silenzio, è proprio un Nicola di Repubblica Futura. Forse questi sarebbero argomenti più interessanti e rilevanti, di cui la popolazione sta davvero aspettando notizie. Nel frattempo, noi di Alleanza Riformista continueremo a lavorare per il bene del nostro Paese, fare emergere tutte le verità e contrastare con tutte le nostre energie tentativi di riproposizione del passato. I danni fatti dal governo di Adesso.sm sotto la guida di Repubblica Futura e dei suoi addentellati in Civico 10 e SSD (ora LIBERA) sono purtroppo ancora sotto gli occhi di tutti, e siamo sicuri che molti sammarinesi, quando si recheranno alle urne il prossimo 9 giugno, non lo dimenticheranno.

Con affetto, Alleanza Riformista.

