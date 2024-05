Alleanza Riformista ha presentato i candidati

Alleanza Riformista ha presentato i candidati.

Ieri sera, nella sala del Centro "Gualdo" di Gualdicciolo, Alleanza Riformista ha dato il via alla campagna elettorale, presentando con grande entusiasmo la lista dei candidati per le imminenti elezioni politiche generali del 9 giugno. Sul palco si sono alternati i protagonisti principali della lista: Gian Nicola Berti ha esplorato le origini e le ambizioni di Alleanza Riformista; Rossano Fabbri ha esplicitato le motivazioni dietro la formazione di una coalizione strategica con il Partito Democratico Cristiano Sammarinese; Alessandro Mancini, visibilmente emozionato, ha delineato il percorso emotivo e strategico del progetto politico di Alleanza Riformista, che si è ora consolidato in una lista unitaria; Giovanna Cecchetti ha presentato con chiarezza le proposte della lista per rispondere efficacemente alle necessità urgenti dei cittadini. Il momento clou della serata è stata la presentazione dei trentatre candidati, tra cui quindici donne determinate, che hanno deciso di impegnarsi per portare avanti gli obiettivi e i progetti di Alleanza Riformista. Questa sera, martedì 21 maggio, il dialogo con la cittadinanza si rinnova: alle ore 20:45 Alleanza Riformista incontrerà i cittadini nella sala del Castello di Chiesanuova, per discutere in dettaglio il programma elettorale e ascoltare le voci della comunità.

Ufficio Stampa Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: