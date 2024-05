Alleanza Riformista: "Intervista al Consigliere Alessandro Mancini"

Nella precedente legislatura ha ricoperto un incarico particolarmente impegnativo. Come presidente della Commissione Finanze, ha visto il paese ritrovare quella solidità finanziaria che sembrava persa. Cosa bisogna ancora fare per stabilizzare il quadro economico e finanziario del paese?

Sì, ho avuto diversi incarichi, tra cui la presidenza della Commissione Finanze. Devo dire che durante la visita di aprile, il FMI ha evidenziato un miglioramento della posizione di bilancio rispetto alle previsioni del 2020, che indicavano per il 2024 un saldo primario del -2,7% e un debito pubblico al 95% dei depositi pubblici. I dati attuali sono migliori: un saldo primario del +1,4% e un debito pubblico al 68%. Ora è necessario continuare a ridurre il debito favorendo la crescita economica. Dobbiamo puntare su settori chiave come tecnologia, turismo e energie rinnovabili per stimolare la crescita economica e creare posti di lavoro. Inoltre, è fondamentale continuare a monitorare e ottimizzare la spesa pubblica, evitando sprechi e migliorando l'efficienza dei servizi pubblici.

Lei è uno dei promotori di questa Alleanza e di questa coalizione che promette riforme e stabilità. Su quali basi pensa sia necessario fondare questi obiettivi?

Dopo aver gestito le emergenze, è ora di concentrarci su nuovi progetti e di ridisegnare i settori chiave del nostro sistema, sfruttando al massimo le opportunità dell'Accordo di Associazione con l'UE. Questo accordo è una priorità e deve essere attuato seguendo la strategia che ha ottenuto un consenso unanime. La nostra coalizione sa che il prossimo Governo avrà bisogno di competenza, serietà, capacità operativa e unità. Dovremo lavorare strettamente con gli organismi europei e internazionali e non sarà possibile improvvisare.

La giustizia e la legalità sono da tempo al centro delle questioni sammarinesi. Come si esce da una situazione di impasse che nuoce molto al paese?

È fondamentale continuare il lavoro avviato durante la XXX Legislatura. Il governo uscente ha dato una risposta determinata e lungimirante, mirata non solo ad adeguarsi agli standard europei, ma anche a preservare e valorizzare le peculiarità dell'ordinamento giuridico di San Marino. Il GRECO ha riconosciuto e accolto con favore tutti gli interventi promossi dal governo sammarinese. È necessario completare le riforme già avviate, inclusa la legge in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione, per garantire processi più rapidi e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

San Marino è da tempo che non realizza infrastrutture di interesse pubblico. Tanti i progetti ancora sulla carta. Tra questi, quali ritiene debbano trovare al più presto la loro realizzazione?

È cruciale realizzare alcune infrastrutture per potenziare il tessuto economico e socio-culturale di San Marino e renderlo più attrattivo anche dal punto di vista turistico. Tra le priorità, dovrà essere completata l'avio-superficie nazionale attraverso l'allungamento della pista. Questo progetto aprirà nuove opportunità per il turismo e il business legato agli aerovelivoli. Inoltre, pur sapendo che richiederà più tempo, intendiamo avviare la progettazione e l'inizio dei lavori per il percorso ferroviario da Borgo a Città, utilizzando le gallerie già esistenti. Infine, non è più rimandabile la progettazione, il finanziamento e la costruzione del nuovo Ospedale di Stato. Dopo quasi 50 anni dalla sua costruzione, è necessaria una struttura adeguata alle nuove normative antisismiche e di sicurezza.

C.s. Alleanza Riformista