Alleanza Riformista: "Sostegno ai Correntisti CIS per un Futuro Sicuro".

In risposta al recente comunicato degli ex correntisti di Banca CIS, Alleanza Riformista desidera esprimere la propria posizione e ribadire i propri impegni riguardo alle gravi problematiche sollevate. In questi giorni, le cronache giudiziarie e le sentenze confermate anche in appello ci mostrano ulteriormente l'enorme portata del dissesto finanziario che ha colpito gli ex correntisti di Banca CIS. Comprendiamo pienamente le loro preoccupazioni, essendo stati vittime di una gestione bancaria disastrosa che ha rivelato gravi mancanze o, peggio ancora, complicità da parte della vigilanza bancaria dell'epoca e non solo. Così come in altre situazioni, anche in questo caso i risparmiatori devono ricevere il giusto risarcimento per i danni subiti. Siamo consapevoli che sia arrivato il momento di dare corso agli impegni presi negli ultimi anni dai vari attori, a partire dall'approvazione della legge sulle risoluzioni bancarie, approvata all’unanimità nel 2019. I correntisti di Banca CIS devono avere punti di certezza non più modificabili sul rimborso dei propri risparmi, con tempi celeri, risposte chiare e impegni ben precisi. È fondamentale ricordare che dietro ogni risparmiatore c'è una famiglia, ci sono figli e ci sono progetti di vita. I risparmi rappresentano la sicurezza per il futuro, i sogni di una vita migliore, la possibilità di garantire un'istruzione ai propri figli o di affrontare con serenità la vecchiaia. Ogni giorno di ritardo nel rimborso dei risparmi sottrae tranquillità e speranza a queste famiglie. Inoltre, ad essere interessate non sono solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, quindi chi ha attività. Queste attività non solo generano occupazione, ma contribuiscono anche in maniera significativa agli introiti fiscali dello Stato, sostenendo il bilancio pubblico e la crescita economica complessiva del Paese. Alleanza Riformista è pronta a sostenere proposte e misure concrete, compreso l’utilizzo di risorse pubbliche, qualora fossero necessarie, per ridurre i tempi di liquidazione. Alleanza Riformista si impegna a mantenere un atteggiamento responsabile e aperto al dialogo. Riconosciamo l’importanza di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini e siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche per trovare le migliori soluzioni possibili. Invitiamo tutte le parti interessate a unirsi in uno sforzo congiunto per risolvere questa situazione complessa e garantire un futuro più sicuro e stabile per tutti.

