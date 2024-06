Alleanza Riformista: “Trasformiamo il Centro Commerciale Azzurro in una ludoteca per i bambini”

È uno degli edifici storici che ha rappresentato uno di quegli interventi più problematici del nostro Paese. È stato per anni il centro commerciale più grande di San Marino con più di 60 negozi distribuiti su 3 piani, bar, ristorante, aree verdi e occasioni di intrattenimento per tutte le età. Oggi il centro ospita solo 15 negozi aperti, oltre al grande supermercato Conad. Il suo rilancio e la sua riqualificazione sono una sfida importante per riuscire a trovare una soluzione che possa coinvolgere nuovi operatori. Ecco allora la proposta di Alleanza Riformista: riconosciuto il valore educativo del gioco, si incomincia a comprendere che devono essere offerti a bambini e ragazzi tempo e spazio adeguati alle proprie esigenze per giocare e per potersi svagare, trasformiamo la parte del complesso immobiliare non utilizzato di via Moretti in una ludoteca per i bambini dagli 0 ai 5 anni, con l’intento è di concedere un’esperienza che consenta uno sviluppo armonico e completo della personalità. “Con questa proposta” sottolinea Laura Bernardini, candidata della lista Alleanza Riformista, “ci prefiggiamo di creare spazi ben progettati e realizzati che favoriscano la socialità e possano essere utilizzati dalle famiglie o da organizzazioni di volontariato sociale. Riqualificando le aree del complesso attualmente in stato di abbandono si potrebbero creare dei playground, aree gioco per bambini, alcuni spazi volti a favorire la socializzazione, l’organizzazione di attività ricreative e ludiche, svolte da professionisti, per intrattenere i bambini.” “Rispettare ritmi, interessi ed esigenze delle famiglie può sembrare un’operazione complessa in una realtà così dispersiva come San Marino. Pensare a luoghi, spazi, attività e attrazioni coinvolgenti, per divertirsi e imparare a tutte le età che coinvolgano i bambini da 0 a 5 anni e i loro genitori, può rappresentare anche una opportunità per attrarre turismo”, conclude Laura Bernardini. “Basti alzare lo sguardo a quelle analoghe realtà di intrattenimento infantile che popolano intorno a noi l’Emilia-Romagna. E che sono diventati poli di attrazione turistica molto apprezzati”.

C.s. Laura Bernardini - Alleanza Riformista

