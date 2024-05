Bizzocchi (Libera/Ps): piccola impresa, una priorità

Il mio impegno all’interno di Libera nasce dalla voglia di ridare potenzialità all’attività economica nella Repubblica di San Marino. Il tessuto imprenditoriale, composto principalmente da piccole attività, sta affrontando sfide sempre più insormontabili a causa di un'eccessiva burocrazia e di un sistema fiscale ingiusto. Per risolvere questa situazione, è necessario un cambiamento radicale. **1. Riduzione della Burocrazia:** **2. Equità Fiscale:** **3. Regime Fiscale Agevolato:** Introdurre un sistema fiscale agevolato, come il regime dei minimi, per le attività con ricavi inferiori a una certa soglia, è essenziale per sostenere i piccoli imprenditori e promuovere la crescita economica. Questo regime consentirebbe loro di ridurre il carico fiscale e di reinvestire maggiormente nei propri affari, stimolando così l'occupazione e l'innovazione. In conclusione, la Repubblica di San Marino deve abbracciare una riforma fiscale audace e progressiva per liberare il potenziale imprenditoriale del Paese. Riducendo la burocrazia, garantendo equità fiscale e fornendo incentivi per le piccole imprese, San Marino può emergere come un centro di innovazione e prosperità economica. È tempo di agire con determinazione per il bene di tutti e delle sue future generazioni. Noi professionisti queste tematiche le tocchiamo con mano quotidianamente ed è arrivato il momento di agire con impegno e determinazione.

cs Milena Bizzocchi (Libera/Ps)