Comunicato di Tiziana Ugolini di RF.

Gentilissima Paola Barbara Gozi, sono Tiziana Ugolini, candidata di Repubblica Futura ed una delle organizzatrici del piccolo evento organizzato ieri sera al Bar Castello di Chiesanuova, in seno alla campagna elettorale che sta volgendo al termine. Ho appreso con rammarico di una sua lettera inviata ad un blog, nella quale “denuncia” delle presunte irregolarità o, quantomeno, un modus operandi non serio riguardo alla nostra campagna elettorale. Mi preme pertanto farle alcune precisazioni sull’evento appena trascorso. La serata di ieri sera era in previsione da quasi un mese: abbiamo chiesto disponibilità ai gestori del Bar Castello, attività che ha sede a ridosso della piazza, di poter organizzare un momento d’incontro dove parlavamo dei nostri programmi a chi fosse interessato, offrendo poi un piccolo aperitivo agli intervenuti: credo sia una cosa non solo lecita ma piuttosto usuale. Con gentilezza e professionalità, i gestori ci hanno fatto accomodare subito all’esterno del bar, sotto il loggiato dove solitamente posizionano alcuni tavolini della loro attività. Lì, abbiamo collocato due roll-up con il nostro logo, un piccolo tavolo con qualcosa da mangiare e da bere, ed il nostro materiale informativo: nessun gazebo, non so chi lo abbia visto dei suoi informatori. Nella piazza antistante c’erano poi altri due eventi: uno organizzato dai genitori di una classe della scuola elementare - non un evento organizzato dalla scuola - di cui siamo venuti a conoscenza al momento. Si trattava di un aperitivo offerto, credo, dagli stessi genitori, certamente non da noi. C’era anche un evento organizzato da una federazione ciclistica, indipendente da noi: lo dico per chi, eventualmente, volesse accusarci di aver approfittato anche di quello. La serata è stata piacevole: chi voleva si avvicinava, ci parlava e ci faceva domande e, perché no, prendeva qualcosa da bere. Non abbiamo di certo approfittato di nessuna festa organizzata da altri, anzi! Non abbiamo usato neanche microfoni né megafoni, proprio per non essere invadenti. Non vedo proprio, quindi, cosa possa esserci stato di inopportuno o, addirittura, di irregolare. Abito a Chiesanuova da sempre, e sono stata fra le sostenitrici della nostra piazza che vede coesistere, proprio come ieri sera, la presenza di varie realtà e che dà vita alla Comunità. Chi mi conosce sa, inoltre, che sono una persona che ha sempre rispettato le regole e che è molto discreta, soprattutto per quanto riguarda la campagna elettorale. Mi spiace molto che la sua parte politica strumentalizzi e stigmatizzi anche queste piccole semplici cose, e che denunci irregolarità dove non ci sono. Mi premeva fare queste precisazioni e mi auguro che, in futuro, si ritorni ad un rispetto reciproco e non a continue recriminazioni su fatti che non esistono. Ringraziandola per l’attenzione, le faccio i miei migliori auguri per questa tornata elettorale.

cs Tiziana Ugolini

