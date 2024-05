Comunicazione Segreteria Interni

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, da alcune settimane sta lavorando alacremente per il buon risultato delle prossime Elezioni Politiche e non riesce a comprendere le critiche di alcuni candidati alle elezioni, i quali vanno sostenendo che “nessuno si sarebbe accorto che ci saranno le elezioni il 9 giugno 2024”. Ricordiamo a tutti i candidati ed agli elettori che attraverso sito www.elezioni.sm possono ottenere tutte le informazioni concernenti le elezioni del 9 Giugno p.v., da quelle iniziali, in cui erano indicati gli adempimenti da seguire per candidarsi alle prossime elezioni, a quelle successive per la richiesta di voto assistito, fino alla più recente pubblicazione delle liste, dei programmi elettorali dei partiti e della copia informatica della pubblicazione “ELEZIONI POLITICHE 2024”, scaricabile dal 16 maggio u.s. in formato PDF. Come richiesto dalla legge è stato anche messo online, secondo le tempistiche prescritte, il sito www.propagandapolitiche2024.sm, con all’interno tutte le informazioni inerenti le liste, i candidati ed i programmi elettorali. Tutte informazioni accessibili e scaricabili per rendere edotta la cittadinanza di quanto prescrive la legge. Inoltre, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni unitamente alla Segreteria con delega all’Informazione ed alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ha organizzato tutti gli incontri previsti dalla Legge con la cittadinanza dei Castelli di San Marino, con la cittadinanza residente in Italia, che stanno avvenendo in presenza presso le sedi Consolari in Italia ed in videoconferenza con gli altri sammarinesi residenti all’estero attraverso le nostre sedi Consolari. Questi ultimi incontri possono da quest’anno possono essere seguiti in diretta attraverso la piattaforma youtube. I programmi di RTV come “Le Tribune Elettorali” e gli “Speciali Elezioni” hanno proseguito il loro percorso di informazione alla cittadinanza, secondo i format già adottati negli anni scorsi, probabilmente obsoleti ma rispettosi delle limitazioni di legge. Per quanto riguarda la consegna della pubblicazione “ELEZIONI POLITICHE 2024”, si precisa che le date di consegna sono in linea con la deadline di consegna della pubblicazione del 2019; in quell’occasione il libro era stato consegnato alle poste per la spedizione a tutte le famiglie 11 giorni prima della data delle Elezioni esattamente come avvenuto quest’anno, con le stampe consegnate alle poste per la spedizione nella giornata di ieri 28 maggio u.s.. Dobbiamo però segnalare che il dato anagrafico consegnatoci, presente sui nuovi registri informatici dello Stato Civile, era privo del Codice di Avviamento Postale e pertanto abbiamo dovuto inserire manualmente indirizzo per indirizzo il CAP. Riteniamo che tra la giornata odierna e quella di venerdì 31 maggio tutte le famiglie sammarinesi riceveranno la pubblicazione, (purtroppo giovedì 30 maggio p.v. essendo il Corpus Domini è festività e le poste non effettueranno le consegne), che è la stessa presente già da giorni sui due siti di informazione digitale sopra indicati.

cs SdS Gian Nicola Berti