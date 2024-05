Democrazia e Libertà: necessario dialogo costruttivo per il futuro della democrazia sammarinese

La coalizione Democrazia e Libertà desidera esprimere la propria preoccupazione per le recenti dichiarazioni delle forze politiche Libera/Ps – Psd, Demos, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete. Riteniamo fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e trasparente per affrontare le problematiche che interessano il nostro Paese. Il Segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti, ha evidenziato una questione rilevante e ha lavorato con impegno per proporre soluzioni che permettano ai cittadini sammarinesi residenti all'estero di esercitare pienamente il loro diritto di voto nelle prossime elezioni politiche generali. In questo contesto, il Segretario Berti ha informato tutte le forze politiche e la massima istituzione del nostro Paese, dimostrando trasparenza e dedizione alla nostra democrazia. È auspicabile che tutte le forze politiche si uniscano in uno sforzo comune per trovare soluzioni condivise che rafforzino il nostro processo democratico. Democrazia e Libertà ribadisce il proprio sostegno alle iniziative del Segretario Berti e invita tutte le forze politiche a collaborare in modo costruttivo, superando le divergenze e lavorando insieme per garantire a ogni cittadino sammarinese, indipendentemente dalla sua residenza, la piena e libera partecipazione alla vita democratica del nostro Paese.

cs Ufficio stampa Democrazia e Libertà