Demos: il messaggio politico

Siamo certi che i cittadini conoscono, ed apprezzeranno il messaggio politico della Lista Demos. Lo hanno dimostrato ieri sera partecipando numerosi, nonostante le tante iniziative in concomitanza, anche sullo stesso tema, alla serata da noi organizzata dal titolo “Dalla Cura alla salute”. Serata che ha visto la presenza di relatori di eccezione quali il dott. Franco Desiderio, oncologo e omeopata, la dott.ssa Federica Tura, medico di medicina tradizionale cinese, e il dott. Massimo Vignali, nostro candidato e medico di medicina generale. La Lista Demos, come i cittadini ben sanno, ha uno stile politico di civiltà, basato sui contenuti e sui programmi, nonché sulla qualità professionale, politica e civile dei propri candidati. Per questo, le modalità di campagna elettorale dominante in generale a noi non soddisfano: si parla scarsamente di contenuti e quando lo si fa perlopiù si fanno promesse generiche senza nessuna capacità di realizzazione. Noi siamo per il rispetto completo dei cittadini e per politiche che uniscano, nel bene del paese, nell’interesse dei cittadini. Una Campagna Elettorale dove si pongono le persone al pubblico ludibrio, con artifizi pubblicistici capziosi con modalità tipica di paesi incivili e non democratici, a noi non piace. In Democrazia ci si scontra sulle idee e si rispettano le persone, non rispettare le persone è nella storia un atteggiamento tipico di regimi autoritari. Non vi è scontro sulle idee, ma solo scontro violento fra le bande, lobbies e persone, per questo ci siamo sottratti a questo metodo di campagna elettorale, utilizzando i canali di diffusione del nostro pensiero coerenti -anche se non del tutto- rispetto ad esso. A sostegno della nostra qualità politica il Vicepresidente del nostro movimento è stato eletto Capitano Reggente, senza la DC. Non solo, le elezioni sono state frettolosamente anticipate per prevenire la creazione di un progetto politico alternativo alla DC e solo la lista Demos può garantire ancora tale possibilità. Un progetto politico capace di unire le diverse anime di coloro che si sono confrontati con l’esigenza di portare un cambio di paradigma alla politica sammarinese e non vi sono riusciti soprattutto per ingenuità ed inesperienza. Partendo da queste esperienze Demos è riuscita ad innescare virtuose dinamiche di confronto all’interno delle forze riformiste e progressiste. La politica è una lotta per la felicità di tutti! Josè Mujica Movimento Politico DEMOS Via Cinque Febbraio 75 47895 DOMAGNANO Repubblica di San Marino Mail: info@demos.sm Non solo non vi è proiezione di futuro nei messaggi politici di molte forze politiche, nessuno dice con chi farà il Governo e soprattutto quali saranno i temi irrinunciabili nel programma di Governo. Continuando di fatto ad utilizzare la buona fede dei cittadini, carpendogli il voto, così come successo nelle ultime elezioni, per poi lasciare alle forze politiche elette di decidere del futuro del Paese nelle segrete stanze del Potere. Per la Lista Demos i punti programmatici irrinunciabili sono: • Libertà Terapeutica e rafforzamento della Sanità Pubblica in particolare della medicina Territoriale e integrata. • Accordo di Associazione con Unione Europea da sottoporre al vaglio di un Referendum Popolare. • Politica Estera come principale strumento di sviluppo economico. • Cultura e Formazione per incentivare una economia della conoscenza e della competenza, integrata con i territori limitrofi. • Avanzamento delle libertà civili e dei diritti/doveri dei cittadini e dei lavoratori. • Gestione democratica del Territorio per tutelare la socialità e il benessere dei cittadini (salvaguardia dell'ex Tiro a Volo e contrarietà all'ampliamento dell'aviosuperficie di Torraccia) In conclusione, vi diamo appuntamento per venerdì 7 giugno dalla 19,30 in poi per la festa di fine campagna elettorale presso l’ex tiro a volo (campo tiro), alla presenza dei nostri candidati, della musica di Mario dj e di Davide Rossi, analista politico e scrittore nonché ex vicepresidente della provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo fiducia nei cittadini che sapranno scegliere chi gli garantisce un rapporto fiduciario di vera rappresentanza.

cs Demos