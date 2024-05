Demos interviene sulla nota dell'UDS

La campagna elettorale fatta di promesse, competenze millantate e qualche scaramuccia prosegue a gonfie vele. In questa overdose di propaganda ci sono forze politiche che si allineano ai suggerimenti del fondo monetario internazionale, il quale sollecita un maggiore austerity e la riduzione delle pensioni e altre, invece, che si trovano in sintonia con le espressioni più avanzate della società civile. Ad esempio, leggendo il documento in cui l’Unione Donne Sammarinesi sollecita la politica ad affrontare le tematiche relative ai diritti sulla parità tra uomo e donna, in ambito sociale, politico e professionale, chiunque potrà notare come DEMOS avesse già recepito queste istanze ben prima della nota di UDS e vedere come vi siano moltissimi punti in comune con il nostro programma. In ambito professionale noi proponiamo la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione (come sta avvenendo in tanti Stati europei), servizi e strutture per la prima infanzia e per sostenere le autonomie di anziani e disabili, congedi paritari per madri e padri (per non penalizzare le carriere lavorative femminili e permettere ai padri di accudire maggiormente i propri figli). Pur consapevoli che l’IVG sia un argomento che possa riguardare l’etica e la sensibilità personale, sosteniamo l’applicazione della legge approvata per il ruolo del consultorio e per l’educazione sessuale nelle scuole. Questo perché riteniamo che diritti e libertà siano valori fondanti della nostra società che vanno rispettati e difesi. Più in generale pensiamo che ciascuno debba potere scegliere nelle questioni fondamentali della propria esistenza, sia in ambito sanitario che per i diritti civili. Tutto il nostro programma è costruito in un’ottica emancipatoria che unisce diritti civili, sociali, del lavoro e ambientali e speriamo che possa essere il nucleo di un futuro governo davvero progressista.

c.s. Demos