Demos organizza la serata dal titolo "Dalla cura alla salute".

Recenti indagini dell’osservatorio sulla salute nella vicina Italia hanno delineato un quadro della salute pubblica allarmante. Oltre la metà della popolazione soffre di 2 o 3 patologie croniche, le malattie neoplastiche sono in aumento, così come le malattie del sistema circolatorio. In questo periodo preelettorale quasi tutti i partiti parlano di sanità, nei loro programmi, nella loro propaganda, nei loro incontri pubblici. Quasi nessuno però parla di Salute, ed è questo il tema della serata che organizza DEMOS lunedì 3 Giugno alle 20,45 preso il centro Sociale di Dogana. Il titolo dell’incontro, “dalla cura alla salute” può sembrare insignificante ma è stato scelto provocatoriamente per significare che la nostra sanità pubblica, una volta tra le migliori al mondo e oggi abbastanza in difficoltà, va riformata con un approccio multidisciplinare di più ampio respiro. Passare dalla “cura” alla “salute” significa cambiare il paradigma secondo il quale l’intervento del medico arriva nel momento in cui si manifestano sintomi talvolta pesanti. La salute va invece coltivata e curata con una prevenzione primaria che oggi non è ancora considerata fondamentale per stare bene. A livello di sanità pubblica si confonde la diagnostica (seppur importantissima) con la prevenzione. Ma la prevenzione è altro, non è solo l’attività sportiva, l’alimentazione, l’equilibrio mente-corpo, è anche la consapevolezza del se, il saper riconoscere segni premonitori non ancora definiti malattia ma che posso portare ad essa. In tal senso le medicine naturali garantiscono un approccio più consapevole alla salute, più personale e attento. Partendo da queste considerazioni, durante la serata assieme al Dott. Franco Desiderio, oncologo medico responsabile screening oncologici, esperto in medicina omeopatica e fitoterapia, già dirigente medico dipartimento di Oncologia di Rimini, e presidente dell’Associazione Medicina, Scienza e Salute, alla dott.ssa Federica Tura, medico di medicina tradizionale cinese di San Marino e al dott. Massimo Vignali, candidato di Demos e medico di medicina generale a San Marino, affronteremo i limiti e le specificità della sanità pubblica, i benefici della medicina energetica e valuteremo possibilità di integrazione delle stesse a beneficio di una salute che sia veramente uno stato di benessere psicofisico e non solo assenza di malattia.

c.s. Demos

