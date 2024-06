Dml: Astenersi dal voto significa rinunciare alla propria libertà!

Comprendiamo che il senso di impotenza, la paura delle ritorsioni di certa politica, la sensazione che nulla possa cambiare, che davanti a meccanismi da tempo compromessi non si possa opporre resistenza porti molti cittadini ad astenersi dal voto: questo però è il modo migliore per rinunciare alla propria libertà e per favorire quella politica che siamo certi la maggioranza del Paese vorrebbe cambiare. Da questo punto di vista dobbiamo avere memoria della nostra eredità secolare, dobbiamo sforzarci di ricordare l’essenza del nostro essere liberi, che dipende dalla partecipazione diretta all’attività politica quale fattore indispensabile per una società libera. Astenersi significa solo dare forza alla politica di cui si è schifati, quella politica che si è dimostrata incapace di confrontarsi con l’agitazione dei nostri tempi, di ispirare i nostri giovani, di dare risposte ai problemi che dobbiamo affrontare, che minaccia ripercussioni, che parla senza conoscere, che favorisce l’amico non il talento, che promette di cambiare senza cambiare, che predilige l’interesse di parte a quello del Paese, che boicotta e ritarda che crea problemi per dire di risolverli che scientificamente allontana tutti coloro che vogliono fare, che cerca di distruggere tutti coloro che non si adeguano. Oggi deve partire una rivoluzione: una rivoluzione per la dignità individuale, che possa riaccendere la passione e l’immaginazione di tutti coloro che cercano una politica migliore per il Paese, per se stessi e per i propri figli, di coloro che non accettano di schierarsi in difesa dello status quo, ma per il progresso. Se questo sarà il tempo in cui un certo modo di fare e gestire la politica diventi una cosa del passato dipende solo da te! Non astenerti, vota bene: vota DOMANI - Motus Liberi!

cs Ufficio Stampa DOMANI - Motus Liberi

