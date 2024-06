DML: Una campagna elettorale all’insegna di scorrettezze, fake news e mancato rispetto delle regole

Abbiamo appreso in queste ore, da parte delle forze politiche che hanno nominato propri membri di riferimento in Commissione Elettorale, di accadimenti che creano ulteriori motivi di preoccupazione in una campagna elettorale caratterizzata dal pressoché totale mancato rispetto delle regole e dall’evidente senso di impunità che ostenta chi agisce sapendo di agire in maniera scorretta. In più occasioni abbiamo già provveduto a segnalare, agli organismi competenti, le plurime irregolarità che abbiamo riscontrato e continueremo a farlo, ciò purtroppo non impedirà - in questi ultimi giorni di campagna elettorale - a chi sta abusando dei mezzi di comunicazione e degli strumenti democratici, distorcendone le regole a proprio uso e consumo, di continuare a pubblicare notizie false, diffondendo informazioni distorte alla cittadinanza. Questo è vergognoso, questo è un modo di fare politica che non ci appartiene. Questo dimostra che i committenti di queste attività (che finora sono rimasti nell’ombra, mandando avanti i propri soldati mercenari) evidentemente temono il risultato elettorale e stanno creando carte false per screditare coloro che considerano i loro avversari. Il 9 giugno, cari concittadini, avete la possibilità di cambiare davvero le cose con il vostro prezioso voto. Dimostrate che non è vero che in questo Paese “non cambia mai niente”. Votate DOMANI - Motus Liberi.

cs DOMANI - Motus Liberi