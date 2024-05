Domani Motus Libera: serata di presentazione del programma e dei candidati

Giovedì 23 maggio alle ore 20:30 al Teatro Titano di San Marino Città, si terrà la serata pubblica per la presentazione della nostra squadra di candidati e del nostro programma di Governo, cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per DOMANI - Motus Liberi la politica è spirito di servizio, è desiderio di lavorare per il bene di tutti, è determinazione nel consegnare al futuro un Paese migliore. Con questo spirito inviamo la cittadinanza a partecipare alla nostra serata di presentazione, un’occasione per rendere pubblica l’anima del nostro Partito, le idee per quali vogliamo continuare a lottare, le aspirazioni che non perdiamo mai di vista e che vorremmo diventassero realtà, insieme a quelle che abbiamo già realizzato. Il nostro ricco programma tocca nei suoi punti tutte le aree tematiche che governano la vita dei cittadini e sarà per noi un piacere condividerli con la platea che interverrà. I nostri candidati provengono dalla società civile e la rappresentano a pieno titolo, uomini e donne appartenenti a diversi ambiti: dal commercio, all’imprenditoria, dalla sanità al sociale, dalla cultura alla pubblica amministrazione, dalla libera professione ai dipendenti pubblici. Tutte persone che si sono messe in gioco condividendo i nostri principi politici e la nostra visione del futuro con la volontà di mettersi al servizio del Paese, attingendo dalle proprie esperienze dei rispettivi settori di riferimento. DOMANI - Motus Liberi è il partito che punta alto verso il futuro e che quindi confida nelle giovani generazioni, tra le fila dei nostri candidati troverete infatti tanti giovani determinati, preparati, con le idee chiare. Siamo certi che soltanto coloro che lavorano costantemente sodo, alla cerca di possibili soluzioni ai problemi che riguardano la nostra Repubblica, cittadini che lottano ogni giorno per un luogo migliore in cui vivere, hanno in mano le carte giuste per riportare al meritato splendore il nostro Paese: con questo spirito, calore ed entusiasmo, vi aspettiamo numerosi!

