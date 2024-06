Domani - Motus Liberi: "Il coraggio di volare: l’economia delle nuove tecnologie"

Domani - Motus Liberi: "Il coraggio di volare: l’economia delle nuove tecnologie".

Le nuove tecnologie applicate all’economia rappresentano una vocazione naturale di San Marino, non per teorizzare il futuro ma metterlo in pratica, prima e meglio di altri, puntando sulle peculiarità e competitività che il Paese può offrire. Siamo infatti convinti che San Marino potrebbe divenire un laboratorio a cielo aperto, in cui testare in sicurezza normative, tecnologie e progetti innovativi, offrendo alla comunità scientifica e tecnologica la propria unicità, ovvero di essere un microcosmo completo ed efficiente. È necessario proseguire nel percorso di promozione della collaborazione tra primari operatori di settore, istituzioni ed agenzie europee ed extra europee, creando un sistema di norme e di servizi che colgano le esigenze operative delle imprese, garantendo uno sviluppo più veloce di soluzioni innovative. Abbiamo già promosso la creazione di un ente nazionale di accreditamento, con l’obiettivo di poter sviluppare un nostro sistema di certificazioni che può rappresentare un elemento di assoluta competitività e attrazione per la nuova economia. Il tema di intelligenza artificiale è un’altra chiave di volta del futuro prossimo, memorabile è stata la prima partecipazione nella storia della Repubblica del Segretario all’Industria, Artigianato e Commercio ai lavori del G7 di Trento, insieme ai colossi planetari del settore, che ha reso evidenziato come San Marino possa essere una risorsa unica nel contesto internazionale. La trasformazione digitale in concreto è una necessità e significherà digitalizzazione del sistema, semplificazione a favore di cittadini ed imprese, garanzia di efficienza e sicurezza, capacità del Paese di promuovere tempestivi ed efficaci controlli, poter contare su dati certi ed aggiornati. Crediamo si debba realizzare un cloud nazionale, per centralizzare un’infrastruttura digitale a servizio del settore pubblico e delle imprese del Paese, che non solo garantirebbe sicurezza e tutele, ma diverrebbe volano di crescita del tessuto socio-economico e di entrate per lo Stato. Il processo di trasformazione digitale porterà con sé tutti nuovi strumenti e servizi che garantiranno maggiore competitività del sistema, come firma digitale e l’identità digitale. Pensiamo che sarà determinante intervenire per la normalizzazione delle normative sull’antiriciclaggio, semplificando la normativa nazionale nel pieno rispetto delle direttive Moneyval, eliminando burocrazia, duplicazione di funzioni e di adempimenti. Sarà necessario realizzare una centrale unica nazionale di verifica, che consenta a tutti i soggetti designati la verifica in tempo reale e l’accesso sicuro a dati aggiornati relativi ai propri clienti. Lo sviluppo economico è un altro dei temi fondanti del futuro del Paese, per cui diventa essenziale dare corpo e continuità al progetto “San Marino 2030” già avviato nel 2020 che ha condotto intorno a un tavolo politica e società per centrare due obiettivi: definire le traiettorie di sviluppo pluriennali e definire i singoli interventi da porre in essere ogni anno per raggiungere la visione delineata. Questo consentirebbe di concretizzare più opportunità per le nostre imprese, nuove attività, più professionalità, più lavoro, più cultura, più benessere e più opportunità per i nostri giovani di scegliere San Marino come Paese in cui decidere di vivere e lavorare seguendo le proprie aspirazioni. Per raggiungere questi obiettivi, tutti gli attori fondamentali dovranno essere messi nelle condizioni, anche con interventi specifici, di essere parte attiva del progetto. Dobbiamo divenire un attraente ecosistema imprenditoriale, anche impostando una ben definita strategia di comunicazione e marketing finalizzata a diffondere il brand di San Marino come laboratorio tecnologico, favorevole alla creazione di nuove imprese e a proseguire nell’attività di ospitalità di eventi di alto profilo internazionale, tanto in settori specifici quanto in tema di sviluppo della cultura imprenditoriale. San Marino ha una economia estremamente diversificata, con una importante varietà di industrie e aziende all'interno del Paese. Questa caratteristica è un punto di forza del nostro sistema e va difesa insieme alla possibilità di promuovere politiche incentivanti in settori che per natura, opportunità e compatibilità con la nostra realtà rappresentano delle particolari occasioni di sviluppo. Noi di DOMANI - Motus Liberi pensiamo che il futuro inizi da oggi e che occorra mostrare il coraggio di essere al passo con i tempi in cui viviamo.

C.s. DOMANI - Motus Liberi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: