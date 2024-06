Domani Motus Liberi: "Il nostro impegno: continuare a rilanciare il Paese"

Domani Motus Liberi: "Il nostro impegno: continuare a rilanciare il Paese".

Abbiamo dimostrato nei fatti e governando che anche a San Marino una politica differente è possibile: una politica che non si sforza di vanificare gli sforzi degli altri ma metta al centro progetti e risultati concreti a favore di cittadini, giovani e imprese. Per questo chiediamo alla cittadinanza di darci il mandato per portare avanti la nostra azione nei prossimi 5 anni. Abbiamo voluto convocare per oggi una conferenza stampa, perché riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti fondamentali nelle fasi finali di questa campagna elettorale, in vista delle elezioni del 9 giugno. Presentiamo al Paese una lista di 42 candidati e un corposo programma denso di contenuti ed esempi concreti, di cui siamo molto fieri: abbiamo le idee molto chiare, in ottica di continuità con il lavoro fatto fino ad oggi, su come proseguire sul percorso di rilancio di questo Paese. La squadra è forte, la determinazione è tanta, il coraggio non manca. Non possiamo non esprimere dispiacere per le tensioni emerse in queste settimane di campagna, tensioni che inevitabilmente nascono quando si riscontrano forzature o il mancato rispetto delle regole che dovrebbero essere comuni per tutti, perché speravamo che il Paese – dopo le fasi difficili vissute come comunità negli scorsi cinque anni – fosse pronto a mettere insieme tutte le proprie forze per confrontarsi sui problemi concreti, su come ripagare il debito pubblico, su come far crescere la nostra Repubblica, in maniera democratica e innovativa. Se la cittadinanza è pronta a tutto questo, altre forze politiche non lo hanno ancora dimostrato: il nostro auspicio è che presto le cose cambino, a partire dalla legge elettorale che deve essere totalmente rivista a maggiore tutela della democrazia e di un voto consapevole dell’elettore. Ma soprattutto, chi viola le regole e distorce la realtà ingenerando una errata convinzione nel cittadino, deve essere perseguito. La scelta di correre da soli alle elezioni, senza coalizioni, deriva dalla volontà di presentarci nella nostra essenza più pura alla cittadinanza, per consentire agli elettori di formarsi un’idea precisa della nostra identità, dei nostri valori, di ciò che consideriamo prioritario per il Paese.

C.s. DOMANI - Motus Liberi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: