Domani Motus Liberi: "Inizia la campagna elettorale: se si vuole che il Paese cambi è fondamentale andare a votare".

Oggi, 20 maggio, ha inizio la campagna per le elezioni politiche del 9 giugno prossimo. Le settimane che hanno preceduto questo momento, purtroppo, non sono state caratterizzate dal rispetto delle regole da parte di tutte le forze politiche che ne prenderanno parte: tenuto conto, infatti, che la legge vieta espressamente qualunque tipo di propaganda elettorale al di fuori del periodo dedicato, abbiamo assistito alla pubblicazione di volti di candidati con tanto di numero di lista, delle stesse intere liste, di immagini sui social palesemente richiamanti all’espressione del voto. Se sono previste delle regole che valgono per tutti, il miglior modo per cominciare a migliorare il nostro Paese e il modo di fare politica è cominciare a rispettarle: questo ci dà ancora più forza e motivazione a proseguire sul cammino intrapreso. Le elezioni che ci aspettano saranno il momento e l’occasione, una volta per tutte, per cambiare davvero le cose e premiare l’impegno, il lavoro, la coerenza dimostrata in anni difficili, caratterizzati da una serie di emergenze e difficoltà del tutto inaspettate. Per questo è dal nostro punto di vista essenziale che ogni singolo cittadino, seppur tentato dal bel tempo o dalle imminenti ferie, il 9 giugno esprima il proprio voto: un voto importante, il più possibile consapevole, che possa consentire a chi verrà eletto di ricostruire l’onore di una Repubblica che negli ultimi decenni ha pagato un prezzo troppo alto, a causa dell’avidità di pochi. In particolare sentiamo di rivolgerci alle giovani generazioni, la cui disaffezione alla politica possiamo in parte comprendere, invitandole a rendersi partecipi del processo di rinnovamento: per troppi anni la classe politica dominante ha costruito un sistema autoreferenziale, che tendeva a mantenere lontane le persone che volessero mettersi in gioco per cambiare le cose. Apprendiamo con piacere che in diverse liste vi siano giovani candidati - giovani davvero e non sedicenti giovani - che speriamo possano dare nuova energia e portare una ventata di freschezza. Per questo, nella campagna elettorale che ci aspetta, parleremo sinceramente alla gente della San Marino in cui vogliamo vivere e che insieme vogliamo costruire: sempre più in alto, sempre più lontano!

C.s. DOMANI - Motus Liberi

