Domani Motus Liberi: "San Marino: protagonista in Europa e nel mondo".

Noi di DOMANI – Motus Liberi crediamo nel ruolo centrale che la Repubblica di San Marino svolge all’interno delle organizzazioni internazionali, perché le azioni di politica estera sono strumento chiave per lo sviluppo economico e per la tutela della nostra sovranità. Il rapporto con la vicina Repubblica Italiana, ad esempio, è per noi da sempre al centro della strategia di politica estera sammarinese e riteniamo necessario proseguire la collaborazione ed il dialogo proficuo instaurato nella precedente legislatura, per favorire una strategia di sviluppo comune e di reciproco interesse. Sarà opportuno rinegoziare la Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato in vigore dal 1939 tra Italia e San Marino, per un rinnovato e strutturato rapporto di cooperazione strategica. E’ fondamentale proseguire con il lavoro svolto dalla Segreteria per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio nel corso dell’ultima legislatura che ha istituito un tavolo di lavoro permanente sullo sviluppo economico di San Marino ed Italia, a vantaggio delle nostre imprese e dello scambio tra i due paesi. Tale confronto è essenziale per innovazione, Space Economy, infrastrutture, viabilità, sanità, rifiuti, turismo, interscambio commerciale, ed e per il sistema bancario e finanziario. In tema di Europa occorrerà invece perseguire una maggiore integrazione nel mercato unico europeo, per una crescita salda e sostenibile della nostra economia, con importanti opportunità per i giovani ed una maggiore competitività del sistema bancario e finanziario. In merito a tutto ciò occorre informare la cittadinanza circa le opportunità, per poi essere chiamata ed esprimersi sull’Accordo. E’ anche necessario sciogliere le criticità sull’annoso tema del T2, per garantire una effettiva integrazione al mercato europeo per le nostre aziende ed i nostri operatori economici. Auspichiamo la valorizzazione e promozione delle relazioni internazionali, per le quali San Marino dovrà proseguire nel rafforzamento dei rapporti bilaterali con paesi da sempre nostri partner e con le potenze di riferimento nello scenario globale, per garantire il migliore posizionamento del nostro Stato all’interno del contesto internazionale. San Marino, nelle organizzazioni internazionali esprime il proprio importante voto, avendo quindi pari dignità di altri Paesi nell’esprimere la propria posizione, un ruolo ruolo strategico nel rafforzare le relazioni con gli altri paesi e nel promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. Non dimentichiamo poi la nostra storica posizione di neutralità attiva che impone al nostro Paese di confermarsi quale sede di dialogo neutrale e di confronto, soprattutto oggi, vista la triste escalation di violenze su più fronti. Siamo convinti che occorre anche proseguire nel recepimento delle normative internazionali, soprattutto in materia di cooperazione fiscale e di lotta al terrorismo. Il nostro corpo diplomatico e consolare è a nostro avviso una grande ricchezza per la nostra Repubblica, sia per sviluppare i rapporti bilaterali tra paesi sia per instaurare cooperazioni economiche, contribuendo a internazionalizzare il nostro sistema Paese. Ruolo centrale è anche quello della promozione del Paese all’estero attraverso il rafforzamento del personale diplomatico e promuovere o rafforzare rapporti diplomatici attraverso i Consolati Onorari. Immaginiamo per la nostra Repubblica un futuro di proficue collaborazioni internazionali che vadano nella direzione di un Paese più competitivo e moderno.

