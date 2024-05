DOMANI - Motus Liberi. Straordinario successo per la serata pubblica di presentazione dei candidati e del programma di governo

Un grandissimo successo quello che si è registrato la sera di giovedì 23 maggio al Teatro Titano di San Marino Città, per la presentazione della nostra lista di candidati e del nostro programma. DOMANI - Motus Liberi ha sempre inteso la politica come spirito di servizio, come desiderio di lavorare per il bene di tutti, come determinazione e condivisione per un Paese migliore. Sulla base di questi semplici e fermi concetti abbiamo riunito ben 42 candidati, provenienti da ogni ambito sociale, animati da grande entusiasmo e concretezza nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Davanti a una platea gremita e ad un teatro pieno, i candidati hanno esposto la loro visione di futuro della Repubblica, toccando ambiti cari alla cittadinanza, come la sanità, l’economia, l’ambiente e la sostenibilità, le nuove opportunità, la sicurezza, il desiderio di proiettare strategicamente il Paese al di fuori dei propri confini. Accorato il discorso del Presidente del Partito, Lorenzo Forcellini Reffi, che con grande emozione ha esortato la squadra a volare alto ed andare lontano, raggiungendo obiettivi e risultati fino a ieri considerati impossibili da realizzare. Il Segretario all’Industria, Fabio Righi, incalzato dalle domande del moderatore, ha mostrato passione e determinazione nell’affrontare le sfide economiche del futuro, forte dell’esperienza istituzionale maturata in questi ultimi oltre quattro anni di Governo e dai risultati conseguiti concretamente. Tra gli applausi del pubblico i candidati hanno potuto, con forte emozione, raccontare ciò che vorrebbero fare per il Paese, segnalando criticità e proponendo idee concrete per risolvere i problemi che esistono in ogni settore della vita del Paese. In lista anche giovanissimi sammarinesi che hanno scelto di scendere in campo per cambiare il loro futuro e quello della Repubblica, senza attendere che lo facciano altri. Dietro ad ogni intervento si è svelata una storia, una passione, una determinazione straordinaria, capaci di catturare l’attenzione dei tantissimi spettatori. Tutti i presenti hanno apprezzato la presentazione a sorpresa dell’anteprima dell’inno del Partito da parte del Segretario Generale, Carlotta Andruccioli. Il lungo applauso è stata la cornice più bella alle parole del Segretario che ha evidenziato come la politica sia per DOMANI - Motus Liberi passione, emozione ed identità. La serata si è conclusa con un momento di grande coinvolgimento dei presenti. Di fronte alla platea il Presidente, a nome del Partito e di tutti i candidati, ha sottoscritto “l’accordo con i cittadini”, un impegno a realizzare il programma del Partito per la San Marino di Domani. I quindici punti del documento sottolineano la forte continuità con l’impostazione di “Partito del fare”, non avendo alcun timore di prendersi la responsabilità di governare il Paese.

