Giuseppe Reggini (Psd): arte e cultura, elementi caratterizzanti della “San Marino di domani”.

Nella mia vita mi sono dedicato, oltre al lavoro e allo sport agonistico, ad una mia grande passione che mi ha rapito fin dalla tenera età, ovvero l’arte, in tutte le sue forme, e in particolare quella pittorica. Pur essendo un pittore autodidatta ho avuto l’onore di partecipare a numerose mostre e rassegne d’arte fuori confine, tra le quali ricordo con piacere la mostra presso il padiglione sammarinese dell’Expo 2010 di Shangai, a cui ho partecipato su invito dell’amico e compianto Ambasciatore Mauro Maiani, la Collettiva Internazionale al Museo di Michalovce nella Repubblica Slovacca, il Festival Internazionale della Pittura contemporanea di San Remo, dove l’opera da me esposta, intitolata “Seveso”, ha ricevuto la medaglia d’argento del Presidente della Repubblica Italiana, On. Carlo Azeglio Ciampi, quale migliore opera del Festival. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, presentando la mia mostra “Dipingere è… fantasticare” il 13 giugno 2009 alla Pinacoteca San Francesco, mi ha definito: “il pittore di un paese, di una città, di una Nazione, di un luogo dove si è sempre come nell’infanzia, dove non ci sono né violenza, né crudeltà, né tensioni. Un pittore che si rende conto di quale destino favorevole lo abbia fatto nascere qui a San Marino un luogo dove si conduce una vita tutelata rispetto ai tanti problemi che assillano altri paesi”. Credo sia necessario favorire a San Marino, l’insediamento di scuole di pittura, anche nei locali dei nostri Centri Storici patrimonio dell’Umanità, per promuovere la diffusione dell’arte pittorica anche tra le giovani generazioni di sammarinesi. La bellezza dei luoghi e il mio profondo attaccamento per questa Repubblica – che mi ha spinto a candidarmi nelle file del PSD – mi ha portato spesso a raffigurare nelle mie opere questi splendidi scenari con al centro il Monte Titano. Le istituzioni, anche locali, devono però fare di più. Mancano spazi espositivi per gli artisti sammarinesi e anche organizzare una semplice esposizione delle proprie opere è difficoltoso. Il PSD ha sempre ritenuto rilevante il ruolo della cultura, che anche nel programma elettorale per le prossime elezioni ricopre un posto di prima piano. Nella “San Marino di domani” immaginata dal PSD, la cultura e l’arte avranno un ruolo centrale.

cs Giuseppe Reggini (Psd)

