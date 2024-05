Libera\Ps: una campagna elettorale basata su idee e soluzioni per il Paese

Libera intende focalizzare l'attenzione, in questa campagna elettorale, sulle idee, sui progetti e sulle soluzioni concrete per affrontare le sfide cruciali che la Repubblica di San Marino si trova ad affrontare. In un contesto mediatico caratterizzato, purtroppo, da attacchi personali, denigrazioni e strumentalizzazioni, che vogliamo già condannare con fermezza, Libera si impegna a promuovere una competizione elettorale sana, corretta e rispettosa di tutte le candidate e di tutti i candidati di qualsiasi formazione politica. Libera ribadisce la sua ferma convinzione che una campagna elettorale debba essere un momento di confronto costruttivo e di partecipazione democratica, nel rispetto delle persone e delle idee. La politica deve tornare a essere uno strumento al servizio del bene comune, e non un terreno di scontro personale e di divisioni strumentali. Invitiamo tutte le forze politiche e gli organi di informazione a unirsi a noi in questo impegno, affinché la prossima tornata elettorale possa rappresentare un esempio di democrazia matura e responsabile.

