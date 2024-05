Libera: strategie comuni per valorizzare il nostro territorio

“Strategie comuni per valorizzare il nostro territorio”. Questo l’obiettivo dei candidati che la prossima settimana si presentano agli elettori a San Leo, Talamello, Maiolo, Montecopiolo e nella Repubblica di San Marino. I candidati di questa importante area della Val Marecchia si sono incontrati nel pomeriggio di ieri a Gualdicciolo per affermare il proprio impegno nell’affrontare insieme le tematiche di confine che, messe in sinergia, offrono il contesto di uno dei patrimoni ambientali e culturali più interessanti della penisola italiana. Il sentimento che li ha uniti in un unico progetto è l’appartenenza alle grandi idee del centro sinistra rappresentate dal Partito Democratico, dalle Liste Civiche e dai due partiti che si presentano in coalizione a San Marino,Libera e Psd. La visione indica la possibilità di sviluppo di questa vasta area attraverso politiche di cura e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, ma anche attraverso la capacità di mettere a fattor comune, ognuno per la propria parte, le specificità dei propri territori generando sinergie che moltiplicano gli effetti positivi degli interventi. Così Elisabetta Vaccari (Lista San Leo Democratica) che ha ricordato il legame storico e culturale che unisce San Leo e San Marino e l’importanza della collaborazione fra le nostre Comunità ,Antonio Viggiani… (Lista Per Maiolo onesto come il pane ) che indica nel pane uno degli elementi costitutivi dell’identità del proprio territorio, Anna Rita Nanni (Lista Montecopiolo Impegno Comune) che crede nelle sinergie fra le località del Montefeltro e propone le bellezze del Parco di Sasso Simone e Simoncello, Anna Maria Bianconi (Lista Progetto Talamello Comunità) che sottolineando il bene prezioso dell’enogastronomia punta alla riqualificazione dell’ambiente e al potenziamento degli eventi culturali. Poi gli interventi di Gerardo Giovagnoli (Segretario del Partito dei Socialisti e dei Democratici) che auspica come questo sia solo uno degli incontri che vedono la costruzione di un progetto comune fra San Marino e i territori vicini e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato alla Cultura) particolarmente soddisfatto che si sia generata la grande opportunità di un ragionamento comune fra coloro che sostengono le medesime idee nella vasta e meravigliosa area del Montefeltro. Infine Matteo Ciacci (Segretario di Libera) che riassume con territorio, lavoro, turismo, cultura le parole d’ordine che partono da “Piccoli territori che insieme diventano Grandi”. A tutto ciò ci lega il pensiero di Pietro Franciosi – ha detto Laura Rossi – che aveva già all’inizio del ‘900 intravisto le potenzialità di un’azione comune dei luoghi del Montefeltro.

cs Libera

