Liste d'attesa e disaffezione: Libera/PS denunciano il collasso del sistema sanitario.

Libera\Ps in questi anni ha denunciato con forza un sistema sociosanitario che ha avuto un crollo evidente. Nonostante sia aumentata la spesa per l’Iss il servizio non è certamente migliorato. Anzi ci troviamo di fronte a fenomeni che prima di oggi non conoscevamo: liste d’attesa, medicina di base in difficoltà e una disaffezione verso il nostro Istituto per la Sicurezza Sociale davvero evidente. Abbiamo raccolto 4500 firme per rivedere il modello della Centrale Operativa Territoriale, la famigerata Cot, per tornare ad una sanità più umana, abbiamo proposto di riconoscere come San Marino gli anni di contributi dei professionisti medici e sanitari provenienti dall’Italia, di avere più flessibilità negli orari del personale medico per incrementare il domiciliare e potremmo andare avanti evidenziando tutte le battaglie portate avanti in questi anni all’opposizione grazie al supporto della cittadinanza e al confronto costante con utenti e operatori del settore. Purtroppo con liste di attesa nella sanità e le criticità della medicina di base non siamo tutti uguali perché chi può farlo paga e si rivolge al privato, gli altri rinunciano alle cure. Così come non possiamo più permetterci una sanità dove l’elemento politico diventa lo spartiacque per concretizzare un progetto, assegnare una posizione, determinare la fattibilità o meno di una proposta. Ed e’ per questo che Libera/Ps si pone in netta discontinuità rispetto alla gestione fallimentare degli ultimi anni con l’obiettivo di tutelare la sanità pubblica impostata sulle esigenze di una realtà di 34.000 abitanti. Noi insieme vogliamo cambiare e voi?

c.s. Libera\Ps

