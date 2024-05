Marta Marani (Libera/Ps): "La crisi del potere d’acquisto delle famiglie: un’imperativa azione politica"

Negli ultimi anni, le nostre famiglie stanno affrontando una delle crisi economiche più gravi degli ultimi decenni. Il potere d’acquisto, ovvero la capacità di acquistare beni e servizi con il proprio reddito, è in costante diminuzione. A peggiorare la situazione, il caro vita, il caro spesa, il caro affitto e l’inflazione hanno portato molte famiglie sull’orlo della povertà. Di fronte a questa emergenza, è imprescindibile un intervento politico deciso e coordinato. La Drammatica Erosione del Potere d’Acquisto L’inflazione è una delle principali cause della diminuzione del potere d’acquisto. Con i prezzi che continuano a salire, le famiglie trovano sempre più difficile far quadrare i conti. I salari non riescono a tenere il passo con l’aumento del costo della vita, creando un divario sempre più ampio tra le entrate e le spese quotidiane. Caro Vita e Caro Spesa: Un Circolo Vizioso Il caro vita si riflette in un aumento generalizzato dei prezzi, dai beni di prima necessità ai servizi essenziali. Il caro spesa, in particolare, colpisce duramente le famiglie che vedono crescere i costi per alimenti, energia e trasporti. Questo fenomeno non solo impoverisce le famiglie, ma ha anche un impatto negativo sull’economia, riducendo la domanda e rallentando la crescita economica. Il Problema degli Affitti Un altro aspetto critico è rappresentato dal caro affitto. I canoni di locazione sono aumentati a dismisura, rendendo difficile per le famiglie trovare una casa a prezzi accessibili. Per non parlare delle distorsioni create dai residenti atipici. Questo problema è particolarmente grave per le giovani coppie e per i nuclei familiari a basso reddito, che spesso devono sacrificare altre necessità per poter pagare l’affitto. Nuove Sacche di Povertà L’aumento dei prezzi e la stagnazione dei salari stanno creando nuove sacche di povertà. Sempre più famiglie si trovano in una situazione di disagio economico, con difficoltà a far fronte alle spese quotidiane e a mantenere un tenore di vita dignitoso. Questa situazione richiede un intervento urgente per evitare che un numero crescente di cittadini scivoli nella povertà. Le Misure Necessarie Per fronteggiare questa crisi, è necessario un piano d’azione articolato su diversi fronti: 1. **Aumento dei Salari e Politiche Fiscali**: Incrementare i salari, soprattutto per le fasce di reddito più basse, e riformare il sistema fiscale per ridurre il carico sulle famiglie. 2. **Controllo dell’Inflazione**: Implementare politiche economiche mirate a contenere l’inflazione, attraverso una gestione oculata della moneta e interventi mirati sui prezzi dei beni di prima necessità. 3. **Sostegno al Settore Abitativo**: Promuovere politiche abitative che favoriscano l’accesso alla casa, attraverso incentivi per l’edilizia popolare e misure per calmierare gli affitti. 4. **Riduzione delle Spese Energetiche**: Investire in fonti di energia rinnovabile e in tecnologie efficienti per ridurre il costo dell’energia per le famiglie. 5. **Protezione Sociale**: Rafforzare il sistema di protezione sociale, ampliando l’accesso a sussidi e servizi per le famiglie in difficoltà economica. La situazione delle famiglie sammarinesi richiede un intervento politico urgente e deciso. È necessario mettere in campo una serie di misure che possano restituire potere d’acquisto alle famiglie, contenere l’inflazione e fronteggiare il caro vita, il caro spesa e il caro affitto. Solo attraverso un’azione coordinata e mirata è possibile invertire la rotta e garantire a tutte le famiglie un futuro più sicuro e prospero.

C.s. Marta Marani (Libera/Ps)

