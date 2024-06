Matteo Zammarchi, Alleanza Riformista: "Più spazi e più risorse per le politiche giovanili"

Matteo Zammarchi, Alleanza Riformista: "Più spazi e più risorse per le politiche giovanili".

Se la pandemia ci è servita a sottolineare quanto sia importante la fisicità delle relazioni, in quel lungo tragico periodo si è anche appreso che per i giovani, socialità, condivisione e aggregazione costituiscono uno degli aspetti fondamentali della loro crescita. In questo, i centri di aggregazione hanno una funzione insostituibile. Spazi dove promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive. E a San Marino questi spazi sono davvero molto pochi. C’è davvero una assoluta mancanza di centri per i giovani dove organizzare una serie di attività extra-scolastiche: dalle lezioni di recupero alle attività sportive, dai laboratori creativi ai corsi per lo sviluppo di competenze. Senza contare iniziative culturali e momenti di incontro aperti a tutti. A nessuno può sfuggire che il radicamento territoriale, soprattutto nelle aree periferiche, dei Centri consente di impostare anche politiche di lungo periodo finalizzata a promuovere e favorire la partecipazione attiva dei giovani. “Questi spazi sono davvero pochi, sottolinea Matteo Zammarchi, candidato nella Lista di Alleanza Riformista. Le opportunità – in generale – per le nuove generazioni sono limitate e poco conosciute, ancor meno utilizzate, a conferma generale che la condizione giovanile a San Marino è in condizione di sofferenza, sia rispetto ai loro coetanei italiani che di altri Paesi europei, sia rispetto alla generazione dei propri genitori”. Alleanza Riformista vuole essere un’occasione di riscatto e miglioramento di questa situazione. Non si tratta solo e semplicemente di destinare cifre da investire nel miglioramento delle condizioni dei giovani. Tra le riforme e gli investimenti previsti da Alleanza Riformista, infatti, ce ne sono alcuni diretti ad ambiti di intervento più ampi o rivolti a tutta la popolazione e che quindi si presume possano avere ricadute anche su quella giovanile. È il caso, per esempio, dii fondi destinati ai progetti di rigenerazione urbana di edifici pubblici abbandonati da destinare ad uso sociale e ricreativo, o al finanziamento di start-up culturali Under 30 e molti altri. “Va comunque detto - conclude Matteo Zammarchi - che il fondo del Forum dei Giovani della Repubblica di San Marino dovrà essere incrementato e di molto”.

Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: