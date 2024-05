Noi ci siamo San Marino su Andrea Pozzati

Noi ci siamo San Marino su Andrea Pozzati.

In questo periodo di elezioni, l'associazione Noi Ci Siamo San Marino si appresta a fare un grosso in bocca al lupo al vice presidente, Andrea Pozzati, per la sua nuova avventura come candidato consigliere. Andrea ha ricoperto ruoli all'interno della Consulta delle Associazioni, impegnandosi per i diritti del terzo settore, si è sempre impegnato nel mondo dell'associazionismo, contrastando la prepotenza e la violazione dei diritti dei più fragili, ricordiamo anche che è stato il primo firmatario di Istanze d'Arengo, già approvate, con argomentazioni di interesse generale per tutto il paese e la sua popolazione. Siamo certi che Andrea si impegnerà a portare avanti gli obiettivi dell'associazione, che da sempre si batte per i nostri giovani.

cs Noi per San Marino

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: