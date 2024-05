PDCS in prima linea per il sostegno alle famiglie e ai genitori

PDCS in prima linea per il sostegno alle famiglie e ai genitori.



Il PDCS ha concluso con successo la serata "Famiglie al Centro", dedicata al sostegno della genitorialità, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. L'evento ha fornito un'importante piattaforma per discutere le politiche a supporto delle famiglie e condividere proposte concrete per migliorare la qualità della vita dei genitori e dei figli.

La serata è iniziata con l'intervento di Katiuscia Calisti, che ha evidenziato l'importanza di politiche mirate a migliorare le condizioni lavorative e sociali per i genitori. Calisti ha sottolineato le difficoltà economiche che molte famiglie affrontano, proponendo l'aumento delle ore retribuite per le visite mediche dei figli e l'assistenza ai genitori, così come l'estensione dei congedi retribuiti per assistenza parentale e un maggiore supporto economico per le spese farmaceutiche e i beni di prima necessità per i minori.

Maurizio Tamagnini ha affrontato la crisi di natalità e le difficoltà che i giovani incontrano nel formare una famiglia, ribadendo l'importanza delle politiche abitative e lavorative. Tamagnini ha proposto soluzioni per migliorare l'accesso alla casa e al lavoro, in modo da sostenere la crescita delle famiglie e del Paese.

Paola Barbara Gozi ha parlato della parità di genere, mettendo in luce le difficoltà pratiche e culturali che le donne affrontano nell'accesso al lavoro e alla politica. Ha sottolineato l'importanza di condividere equamente i compiti di cura e di adottare misure sociali per sostenere le donne nel loro impegno pubblico e lavorativo, come asili nido aziendali e orari di lavoro flessibili.

Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, ha presentato i risultati ottenuti dalla legge a sostegno della famiglia approvata nell’ultima legislatura. Ha illustrato le misure concrete a sostegno della genitorialità, tra cui il congedo di paternità di 10 giorni retribuiti al 100% entro 5 mesi dalla nascita, i permessi per visite mediche prenatali e dei figli, l’aumento fino al 40% della retribuzione per l’aspettativa alle madri che hanno partorito fino ai 12 mesi del bambino e il permesso per allattamento con 2 ore giornaliere retribuite al 100% nei primi 12 mesi di vita del bambino. Ugolini ha inoltre evidenziato la necessità di potenziare i servizi per la prima infanzia, gli spazi doposcuola e i centri diurni per anziani e disabili, riaffermando l'importanza del welfare familiare come investimento sul futuro delle nuove generazioni.

La serata è stata un momento di riflessione e condivisione su temi cruciali per il benessere delle famiglie sammarinesi, con l'obiettivo di continuare a lavorare insieme per un futuro più sereno e prospero.



Comunicato stampa

PDCS

