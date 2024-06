Pdcs: "Niente slogan, avanti politiche di progresso e consolidamento"

Oggi, presso la sede centrale del PDCS, si è tenuta una conferenza stampa con la partecipazione di tutti i Segretari di Stato e i vertici del Partito. Durante l'incontro, sono stati delineati i principali obiettivi per la prossima legislatura, evidenziando un impegno corale e determinato per il futuro del Paese. Il PDCS ha presentato un programma elettorale dettagliato e pragmatico, lontano dagli slogan, per il futuro del nostro Paese. Il PDCS è determinato a realizzare questo programma e, con il supporto dei cittadini, proseguirà nel rafforzamento e nel consolidamento delle iniziative già intraprese. Il Partito ha dimostrato di essere una guida stabile per il Paese e ora si propone di consolidare ulteriormente gli obiettivi per garantire una stabilità duratura e un progresso concreto. Con una visione chiara e un impegno costante, la Democrazia Cristiana si pone come pilastro della rinascita e dello sviluppo del Paese, puntando a un futuro prospero e sicuro per tutti i cittadini. I temi chiave discussi includono:

- Sviluppo Economico e Infrastrutturale: La fase due del governo mira a un forte rilancio economico, attraverso l'esecuzione di progetti infrastrutturali e il recupero del tempo perduto. L'accento è posto sullo sviluppo sostenibile e su specifici progetti di infrastrutture strategiche.

- Sanità: Potenziamento dei servizi sanitari, riduzione delle liste d'attesa e costruzione di un nuovo ospedale. Questo settore viene considerato cruciale per garantire una migliore qualità della vita ai cittadini.

- Emergenza Abitativa: Soluzioni per il problema della casa, incluso il reperimento di nuovi alloggi per l’edilizia sociale e uno studentato universitario. Queste iniziative mirano a rispondere alle crescenti esigenze abitative della popolazione.

- Energia: Investimenti nelle infrastrutture per aumentare la produzione energetica nazionale e ridurre la dipendenza dal mercato esterno, accompagnati da politiche per calmierare i prezzi e rendere il settore energetico più sostenibile.  Gestione del Debito Pubblico: Strategie per la gestione e riduzione del debito pubblico, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e al miglioramento degli indicatori economici del Paese.

Inoltre, è stato evidenziato il recente accordo con TIM San Marino per la realizzazione della nuova rete di telefonia mobile, con l’impegno di una copertura completa entro la fine dell'anno, migliorando significativamente le infrastrutture di telecomunicazione. Questi progetti rappresentano un percorso estremamente importante e significativo per lo sviluppo e il futuro del Paese, rispondendo alle esigenze in settori cruciali come la sanità, la casa e l'energia. L'impegno è di proseguire con una politica di continuità e concretezza, puntando a migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini e la competitività del sistema Paese. Il PDCS sottolinea che queste iniziative sono il naturale proseguimento degli sforzi per migliorare il Paese con l'obiettivo è garantire un futuro prospero e sostenibile, con una visione chiara e un impegno concreto verso la realizzazione degli obiettivi prefissati.

