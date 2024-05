Pdcs. Oltre la retorica: i veri riformisti si riconoscono dalle azioni

In un'era politica sovraccarica di promesse, il PDCS si distingue per aver tradotto in azioni concrete il proprio impegno verso il popolo sammarinese. La scorsa legislatura è stata testimone di riforme strutturali significative che hanno non solo risollevato l'economia, ma anche rafforzato il tessuto sociale e istituzionale del Paese. Il successo dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea è un chiaro esempio del riformismo attivo del PDCS. Questa pietra miliare non solo ha migliorato la posizione internazionale di San Marino, ma ha anche aperto nuove strade per lo sviluppo e l'opportunità economica per tutti i cittadini. Nonostante gli ostacoli globali come la pandemia e le crisi energetiche, il nostro governo ha proseguito con determinazione. I progressi nel campo della digitalizzazione e le riforme nel settore della giustizia e della sicurezza hanno reso i servizi più efficienti e accessibili, migliorando direttamente la vita dei sammarinesi. Il PDCS non si limita a parlare di riformismo: lo mette in pratica. La nostra visione per il futuro è chiara: continuare a guidare il Paese verso la crescita e l'innovazione, sempre con un occhio attento alle esigenze immediate della nostra gente. Mentre le elezioni si avvicinano, è essenziale riconoscere chi ha veramente a cuore gli interessi del Paese e chi si nasconde dietro a retoriche vuote. I fatti sono indiscutibili: le riforme realizzate sotto la guida del PDCS non solo in questa legislatura, ma negli ultimi 76 anni, sono una testimonianza vivente del vero cambiamento già in corso, a beneficio di tutti i cittadini di San Marino.

cs Ufficio stampa del PDCS