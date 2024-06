Piantiamo il seme della Tecnologia Sono William Casali, n.14 all’interno della lista del PDCS

Da operatore professionale operante nel settore informatico, da sempre seguo lo sviluppo tecnologico ed economico in territorio. Il mio contributo alla politica deriva anche dalla volontà di far comprendere ai cittadini quali benefici si possono ottenere grazie all’informatica ed i computer, se lo si fa con responsabilità e pensando a tutti i cittadini. Tutta questa tecnologia non deve spaventare, ma deve spronare chi si sente inadeguato. Quello che è importante sapere è che oggi, ogni zona del nostro paese può ospitare delle aziende e dei professionisti che lavorano nel digitale (con il computer) grazie alla rete in fibra ottica presente su tutto il territorio e che l’Italia ci invidia. Non hanno bisogno di nessuno spazio particolare, solo di tranquillità per la concentrazione, di una bella vista per la creatività, di una comunità accogliente ed in fine, ovviamente, la connessione ad Internet. Queste nuove professioni si sposano perfettamente con il nostro amato Paese, anche su zone che faticano a riqualificarsi come, ad esempio, Chiesanuova e concedono più tempo per la famiglia. Il PDCS è attento a questi temi, sappiamo benissimo che non è l’unica soluzione per i problemi delle aree meno urbanizzate, ma si devono sommare le iniziative soprattutto per avvicinare nuove aziende che possono creare economia ed opportunità. Il nostro Paese possiede già un grande potenziale, abbiamo giovani volenterosi e pronti in attesa che gli venga offerta un’opportunità per mettersi in gioco. Grazie alla “startup nation” ed i “nomadi digitali” previsti nel programma del PDCS vogliamo dare concretezza a questa idea di paese, in cui crediamo fortemente e che presto desideriamo concretizzare.

William Casali n.14 – Partito Democratico Cristiano Sammarinese